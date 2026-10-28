Maltrato animal en Itagüí: rescataron a 3 caninos de un criadero ilegal en Colinas del Sur

Resumen: Resumen: La Alcaldía de Itagüí rescató a tres caninos en presuntas condiciones de maltrato animal en Colinas del Sur. La vivienda operaba como un criadero ilegal. Los perros reciben atención veterinaria y serán dados en adopción.

La Alcaldía de Itagüí rescató a tres caninos que se encontraban en presuntas condiciones de maltrato animal en el barrio Colinas del Sur, en el sur del Valle de Aburrá. El operativo se activó tras recibir una PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) ciudadana que alertó a las autoridades sobre la situación de los animales.

La intervención estuvo a cargo del equipo de Bienestar Animal de la administración municipal, que llegó hasta una vivienda del sector y, tras contar con la autorización y el consentimiento de sus moradores, ingresó al inmueble para verificar en qué condiciones se encontraban los animales.

¿Qué encontraron las autoridades en la vivienda?

Video: Alcaldía de Itagüí

En el lugar se hallaron cinco caninos en total. De ellos, tres se encontraban en condiciones críticas de vulnerabilidad y presunto maltrato animal, por lo que las autoridades procedieron a su rescate inmediato para brindarles la atención veterinaria, la protección y la estabilización que requerían.

Las imágenes compartidas por la administración muestran el momento en que los funcionarios sacan a los perros del inmueble y los suben a un vehículo para su traslado, mientras los animales reciben los primeros cuidados por parte del equipo técnico.

Pero el hallazgo no se quedó ahí. En el operativo se identificó que el inmueble funcionaba como un criadero ilegal: según la Alcaldía, los animales eran mantenidos en condiciones insalubres con el único propósito de comercializar sus crías.

Lea también: Agente de tránsito terminó noqueado en Itagüí: autoridades buscan al presunto agresor

¿Qué pasará con los caninos rescatados?

Tras la intervención de las autoridades y del equipo técnico de Bienestar Animal, los caninos rescatados fueron trasladados a un centro de paso especializado, donde iniciaron un proceso integral de recuperación física y comportamental para superar las condiciones en las que fueron encontrados.

La administración municipal informó que los animales ya reciben atención veterinaria y permanecerán en el albergue mientras avanzan en su recuperación. Una vez estén listos, la meta es que sean puestos en adopción responsable, para que lleguen a hogares donde reciban el cuidado y la protección que necesitan.

Foto: Alcaldía de Itagüí

Itagüí es uno de los municipios de Antioquia con una estructura dedicada a la protección de los animales. Desde 2024 funciona la Subsecretaría de Bienestar Animal, articulada con la Secretaría de Medio Ambiente, que maneja los programas de rescate, albergue y recuperación de perros y gatos, además de jornadas de esterilización, desparasitación y atención médico-veterinaria. De acuerdo con la Alcaldía, los animales recuperados reciben chip de identificación y entran al programa de adopción.

Lea también: Cobro excesivo en el Lleras: cuenta de más de $4 millones, incluidos más de 300 mil por pagar con tarjeta

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Colombia?

El maltrato animal no solo genera rechazo: en Colombia es un delito. Con la Ley 2455 de 2025, quien cause la muerte de un animal puede pagar entre 32 y 56 meses de prisión, y quien le cause lesiones que menoscaben gravemente su salud o su integridad física, entre 20 y 42 meses. Ambas conductas también se castigan con multas, inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales y la prohibición de adquirir, tener o cuidar mascotas.

La norma contempla además circunstancias de agravación punitiva, que aumentan las penas cuando, por ejemplo, el maltrato se comete con fines de explotación económica —como ocurriría en los criaderos ilegales— o cuando la conducta se registra y se difunde a través de medios de comunicación o redes sociales.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

La Alcaldía de Itagüí insistió en que denunciar el maltrato animal puede cambiar vidas, tal como ocurrió en este caso, que arrancó con una PQRS. Las quejas por presunto maltrato animal se pueden presentar ante la Inspección de Policía del municipio o la Policía Nacional; y cuando los hechos son graves, la denuncia se puede interponer ante la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades recordaron que reportar a tiempo estas situaciones permite activar los operativos y sacar a los animales de las condiciones en las que se encuentran, como sucedió con los tres caninos de Colinas del Sur, que ya están en recuperación y pronto podrán encontrar un nuevo hogar.