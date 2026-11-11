¡Luto en el rock colombiano! Murió Jorge Latorre, ‘Kch’, baterista de Génesis de Colombia

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Resumen: Jorge Enrique Latorre Baquero, conocido en el medio artístico como 'Kch', baterista de Génesis de Colombia y uno de los pioneros del rock nacional, murió el 10 de noviembre de 2026 a los 78 años, según confirmó el Ministerio de Cultura. Repasamos su trayectoria con bandas como Los Pelos, Los Speakers, Milo A Go-Go y Génesis, sus grabaciones con Claudia de Colombia y Óscar Golden, su faceta como actor en 'Club Houdini' y 'Cien años de soledad', y las despedidas del Ministerio, la Secretaría de Cultura de Bogotá y el gremio de actores.

La música colombiana está de luto. Este martes 10 de noviembre de 2026 murió Jorge Enrique Latorre Baquero, conocido en el medio artístico como ‘Kch’ y recordado como el baterista de Génesis de Colombia, una de las bandas que le abrió el camino al rock en el país. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura, que le dedicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales. El músico bogotano tenía 78 años y, por ahora, no se conocen las causas de su fallecimiento.

«El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del músico colombiano Jorge Latorre ‘Kch’ (1948-2026), figura fundamental en la historia del rock nacional. Hablar de ‘Kch’ es hablar de los orígenes del rock colombiano», señaló la entidad en su comunicado, en el que además expresó sus «más sentidas condolencias» a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad artística, y aseguró que su legado permanecerá en la memoria cultural de Colombia.

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Una vida marcada por la batería

Latorre nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1948, es decir, murió apenas dos días después de celebrar su cumpleaños número 78. Su relación con la música empezó muy joven: en 1965 dio sus primeros pasos como músico aficionado con el grupo Los Pelos, en la recordada discoteca La Gioconda de la capital.

Con el tiempo se convirtió en uno de los bateristas más reconocidos del medio. Fue asistente musical de Los Speakers, la legendaria banda de la que también salió Humberto Monroy, y durante dos años acompañó la gira nacional de Milo A Go-Go. Su talento detrás de los tambores lo llevó a ser muy solicitado en los estudios de grabación.

Como baterista independiente participó en las grabaciones de álbumes de artistas como Francisco ‘Pacho’ Zapata, Claudia de Colombia y Óscar Golden, y también tocó en las orquestas de Marco Rayo, Bandos Club y la Banda del Marciano.

Su huella en Génesis de Colombia

El capítulo más recordado de su carrera fue el que vivió con Génesis de Colombia, agrupación de la que hizo parte entre 1972 y 1988. La banda, fundada por Humberto Monroy tras su salida de Los Speakers, mezcló el folk rock con aires del folclor andino y del Caribe, y se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la primera generación del rock colombiano.

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Con Génesis, ‘Kch’ grabó producciones como ‘A Dios’ (1972), ‘Yakta Mama’ (1975), ‘El paso de los Andes’ (1981) y ‘En un Planeta Lejano’ (1982), discos que hoy son piezas de colección para los amantes del rock nacional. De esa época quedaron canciones inolvidables como ‘Don Simón’, ‘Cómo decirte cuánto te amo’ y ‘Quiero amarte’, que sonaron sin parar en la radio colombiana de los años 70.

La agrupación recorrió el país, llegó a presentarse hasta en Ecuador y se disolvió definitivamente tras la muerte de su fundador, Humberto Monroy, en 1992. Además de Génesis, Latorre también dejó su marca en agrupaciones como Los Amerindios, Mecánica Nacional y su propia Kch Banda.

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También brilló como actor

Aunque su nombre estuvo siempre ligado a la música, ‘Kch’ también se dio a conocer en la actuación durante los últimos años de su vida. En 2018 interpretó a un catedrático universitario en la producción ‘Club Houdini’, en 2019 apareció en ‘Los Ajenos Fútbol Club’ y en 2024 hizo parte del elenco de ‘Cien años de soledad’, la ambiciosa serie basada en la obra de Gabriel García Márquez.

Así lo despidió el gremio

La Secretaría de Cultura de Bogotá también se pronunció y destacó que el maestro Jorge Latorre «deja una huella imborrable en la historia musical de nuestro país», recordándolo no solo como baterista, sino como gestor cultural y apasionado promotor del arte y la cultura, que dedicó su vida a fortalecer la escena del rock nacional.

En la misma línea, la organización Actores Sociedad Colombiana de Gestión envió un mensaje de solidaridad: «Acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este momento de dolor, y enviamos nuestras más sinceras condolencias. Su memoria y legado permanecerán en la historia de nuestra profesión para siempre».

En redes sociales, fans y colegas también han reaccionado a la noticia con mensajes como «le entregó su vida al arte» y «fue un grande de verdad». Hasta el momento, su familia guarda reserva sobre las causas de su muerte y no se han dado a conocer detalles sobre las exequias del músico que marcó la historia del rock en Colombia.