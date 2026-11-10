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Resumen: Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por los llamados de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez a la Selección Colombia. Consideró injusta la comparación con Álvaro Montero y explicó que había acordado previamente las convocatorias de este arquero y Camilo Vargas. El técnico defendió el aporte de Atlético Nacional a la Tricolor y pidió que los entrenadores lo contacten directamente para conversar sus inquietudes.

«Me parece que es injusto»: Lorenzo le respondió a Lucas González por las convocatorias de Nacional

Néstor Lorenzo respondió a los cuestionamientos de Lucas González por la convocatoria de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez a la Selección Colombia. El entrenador del combinado nacional consideró injusta la comparación que hizo el técnico de Atlético Nacional con la situación de Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors, y defendió la planificación de sus llamados.

El cruce se conoció en medio de la preparación de la Tricolor para los compromisos ante Chile. González había expresado su preocupación por perder a dos futbolistas en un momento importante para el conjunto verdolaga, mientras el guardameta colombiano permanecía con su club en Argentina.

Lorenzo no compartió ese planteamiento. Para el seleccionador, las circunstancias de cada jugador deben revisarse por separado y la presencia de futbolistas de Nacional en el equipo nacional también refleja el trabajo que realiza la institución antioqueña.

«Me parece que es injusto»

El técnico argentino fue directo al referirse a las palabras de su colega: «Yo escuché a Lucas y me parece que es injusto, porque Nacional le aporta a las selecciones gracias a su proceso formativo desde hace muchos años para el club. Debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados».

Con esa respuesta, Lorenzo puso el énfasis en el aporte del equipo verde a las selecciones y en el reconocimiento deportivo que representa una citación. Su posición contrasta con la preocupación que había manifestado González por las bajas de Rengifo y Velásquez para los compromisos del club.

El entrenador de Atlético Nacional también había señalado que para su equipo era motivo de orgullo que ambos jugadores llegaran a la Selección. Sin embargo, consideró que sus ausencias eran sensibles y pidió encontrar una forma de evitar que los clubes colombianos perdieran futbolistas en momentos determinantes de la competencia.

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La explicación sobre Álvaro Montero y Camilo Vargas

Uno de los puntos que alimentó la discusión fue la ausencia de Álvaro Montero en esta convocatoria. González utilizó el caso del arquero de Boca Juniors como referencia al plantear sus reparos por el llamado de los dos jugadores verdolagas.

Lorenzo explicó que esa decisión respondía a una organización previa de las citaciones de los guardametas. Según relató, antes de la anterior fecha ya había hablado con Camilo Vargas y con Montero para comunicarles cómo se distribuiría su participación en los llamados.

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«En cuanto a compararse con el otro equipo, cada situación es distinta. En la fecha previa llamé a Vargas y le dije: “No vas a venir porque vas a venir a la próxima, y Montero va a venir en esta y no en la próxima”. Montero también lo necesitaba Boca en la fecha anterior y yo igual lo llamé», sostuvo.

De esa manera, el seleccionador defendió que el manejo del caso de Montero no podía interpretarse como una decisión aislada frente a las necesidades actuales de su equipo. Su explicación se concentró en la programación que, de acuerdo con sus palabras, ya había conversado con los arqueros.

Lorenzo pidió hablar directamente con los técnicos

Además de explicar los llamados, el entrenador de Colombia dejó un mensaje sobre la forma de tramitar las inconformidades. Aseguró que los técnicos pueden contactarlo para preguntar por las decisiones del cuerpo técnico, en lugar de llevar primero la discusión a los medios de comunicación.

«Si quieren, me pueden llamar y lo podemos hablar, en vez de decirle a la prensa», manifestó Lorenzo. También recordó que no es él quien organiza el calendario de la fecha FIFA ni el del torneo local.

La respuesta dejó expuestas dos preocupaciones alrededor de una misma convocatoria: la necesidad de la Selección de contar con sus jugadores y la inquietud de Atlético Nacional por afrontar sus partidos sin Rengifo y Velásquez. Lorenzo defendió sus decisiones y pidió que las dudas se conversen directamente con él.

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