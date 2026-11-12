Motociclista murió tras desplomarse en Envigado; Medicina Legal determinará la causa

Foto de archivo

Resumen: Un motociclista murió el 11 de noviembre en el barrio Mesa de Envigado tras caer de su moto y convulsionar. Bomberos lo encontró sin signos vitales. Medicina Legal determinará la causa del fallecimiento.

Un motociclista murió el miércoles 11 de noviembre en el barrio Mesa de Envigado, cerca del Cefit, después de disminuir la velocidad, caer de su vehículo y convulsionar, según el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. La causa de su muerte está por establecerse.

El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del organismo de socorro, explicó que esa fue la secuencia descrita en los primeros indicios sobre lo ocurrido en la vía.

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La comunidad auxilió al motociclista

De acuerdo con el comandante, las personas que estaban en el sector se acercaron a ayudar al joven y reportaron la emergencia a los bomberos. En su relato, Morales señaló que le pusieron una almohada debajo de la cabeza mientras llegaban los socorristas.

Cuando el personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio, determinó que el motociclista ya no tenía signos vitales.

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Medicina Legal establecerá la causa de la muerte

La inspección al cuerpo quedó a cargo de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado, indicó el capitán Morales.

El cuerpo fue trasladado para la necropsia. Será un médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal quien determine las causas del fallecimiento.

El reporte sobre la caída y las convulsiones describe lo observado en la emergencia, pero no establece un diagnóstico médico ni permite atribuir la muerte a una causa específica.