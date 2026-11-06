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Grave incendio en el barrio Primavera en Envigado

Un grave incendio se registró en la noche de este viernes en el barrio Primavera de Envigado; según versiones preliminares, las llamas quedaron controladas.

Publicado por: SoloDuque

Incendio en el barrio Primavera de Envigado
Foto: Cortesía
Grave incendio en el barrio Primavera en Envigado

Resumen: Un grave incendio se registró en la noche de este viernes en el último piso de una edificación del barrio Primavera de Envigado. Se conoce que la conflagración ya fue controlada y no se reportan personas heridas.

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Un grave incendio se registró en la noche de este viernes en el barrio Primavera de Envigado, en la carrera 43A #46 Sur-49, en inmediaciones de un centro de pádel.

Según versiones preliminares, las llamas se presentaron en el último piso de una edificación del sector y dos carros de bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia.

Se conoce que la conflagración ya fue controlada y que los bomberos adelantaban labores de enfriamiento en los puntos calientes. Hasta el momento no se reportan personas heridas.

Incendio en el barrio Primavera de Envigado

Foto: Cortesía

En las imágenes que circulan en redes sociales se alcanzaron a ver las llamas en la parte alta de la edificación.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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