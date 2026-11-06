Grave incendio en el barrio Primavera en Envigado

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un grave incendio se registró en la noche de este viernes en el último piso de una edificación del barrio Primavera de Envigado. Se conoce que la conflagración ya fue controlada y no se reportan personas heridas.

Un grave incendio se registró en la noche de este viernes en el barrio Primavera de Envigado, en la carrera 43A #46 Sur-49, en inmediaciones de un centro de pádel.

Según versiones preliminares, las llamas se presentaron en el último piso de una edificación del sector y dos carros de bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia.

Se conoce que la conflagración ya fue controlada y que los bomberos adelantaban labores de enfriamiento en los puntos calientes. Hasta el momento no se reportan personas heridas.

En las imágenes que circulan en redes sociales se alcanzaron a ver las llamas en la parte alta de la edificación.