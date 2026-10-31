Resumen: La Sinfonía de los Bichos Raros tendrá función especial de Halloween el sábado 31 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. en el teatro de Comfama Otraparte, en Envigado, con proyección de la película y show en vivo de sus personajes. Las entradas van desde $3.300 y se venden por eTicketablanca.

La Sinfonía de los Bichos Raros se toma Envigado: película y show en vivo por Halloween

La Sinfonía de los Bichos Raros tendrá una función especial de Halloween en Envigado: el sábado 31 de octubre de 2026, a las 3:00 p. m., la película colombiana se proyectará en el teatro de Comfama Otraparte con un show en vivo de sus personajes.

Es un plan pensado para que los niños lleguen disfrazados y celebren en familia, antes de la tradicional noche de dulces.

La invitación es que los más pequeños saquen sus disfraces favoritos, ya sea de superhéroes, princesas, monstruos o de los propios bichos raros, y vivan una tarde de cine y música diferente.

¿Cuándo y dónde es la función de La Sinfonía de los Bichos Raros?

La cita es el sábado 31 de octubre en la Biblioteca y Edificio Cultural Otraparte, ubicado en la calle 27 Sur #43A-51, sobre la avenida El Poblado, en Envigado. Las puertas del teatro abrirán a las 2:45 p. m. y la función arrancará a las 3:00 p. m.

El plan incluye la proyección de la película y un encuentro en vivo con sus personajes, por lo que los asistentes podrán conocer de cerca a los bichos más musicales del cine colombiano.

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¿Cuánto valen las entradas para la función?

La función tiene un costo según el tipo de afiliación a Comfama. Las tarifas son: $3.300 para afiliados que devengan hasta dos salarios mínimos, $6.100 para quienes ganan entre dos y cuatro salarios mínimos, $11.100 para afiliados con ingresos superiores y $12.800 para no afiliados.

Las entradas se pueden adquirir a través de eTicketablanca, la plataforma habilitada por los organizadores. La actividad es apta para todo público.

Para llegar al lugar se puede tomar la línea A del Metro hasta la estación Ayurá y luego un bus integrado a Pavezgo, con descenso en la estación de servicio Primax, a tres cuadras del teatro. También sirven las rutas de bus que pasan por la avenida El Poblado. El parqueadero público de la zona es limitado.

¿De qué trata La Sinfonía de los Bichos Raros?

La historia sigue a Macha, una cucaracha adolescente que sueña con convertirse en cantante. Cuando la tienda de su padre está en peligro de cerrar, decide formar una banda musical con sus amigos para participar en un concurso de talentos de humanos.

En el camino aparecen una araña, un ciempiés, un chulo y una zarigüeya, personajes que demuestran que no hace falta ser iguales para compartir grandes sueños. La película invita a valorar la amistad, la diversidad y la confianza en uno mismo.

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Una producción antioqueña que ya hace historia

La Sinfonía de los Bichos Raros llegó a las salas de cine del país el 22 de octubre de 2026, con una duración de 91 minutos y distribución de E-motion. La cinta, realizada en Medellín, es una coproducción de Merlín Producciones, Diptongo Media Group y Teleantioquia, basada en el universo musical creado por la agrupación antioqueña Puerto Candelaria, que acumula más de dos décadas de trayectoria.

La dirección estuvo a cargo de Julián Camilo Duque, mientras que Juancho Valencia, fundador de Puerto Candelaria, asumió la dirección creativa y musical. El universo de estos personajes, que nació como serie de televisión y se tomó los escenarios con su musical, ya había conquistado al público infantil: la producción ganó seis Premios India Catalina en su versión para la pantalla chica.

La Biblioteca y Edificio Cultural Otraparte es uno de los escenarios culturales de Envigado, con programación permanente de teatro, cine, lectura y talleres para las familias. La función especial hace parte de su agenda para este fin de semana de Halloween, cuando miles de familias del Valle de Aburrá buscan planes para los niños.

Así que los disfraces no tendrán que esperar hasta la noche: esta función especial de La Sinfonía de los Bichos Raros permitirá que los niños se conviertan en sus personajes favoritos, disfruten de una película colombiana y conozcan de cerca a los bichos más musicales del cine.