Comando situacional en Las Palmas y sectores de Envigado dejó 148 comparendos

Resumen: La Alcaldía de Envigado y la Fuerza Pública adelantaron un nuevo Comando Situacional en Las Palmas y sectores aledaños, con puestos de control, patrullajes, verificación de antecedentes e inspección a establecimientos. La jornada dejó 148 comparendos y siete vehículos inmovilizados, y busca fortalecer la seguridad y la presencia institucional en la zona rural del municipio.

La Alcaldía de Envigado, en articulación con la Fuerza Pública, adelantó un nuevo Comando Situacional en el corredor de Las Palmas y sectores aledaños, una jornada de control y prevención que dejó como balance 148 comparendos impuestos y siete vehículos inmovilizados.

El despliegue, que contó con la participación de diferentes organismos y dependencias del municipio, incluyó puestos de control, patrullajes por los ejes viales, verificación de antecedentes de personas y vehículos, inspección a establecimientos abiertos al público y la entrega de candados para motocicletas, como medida preventiva frente al hurto de este tipo de vehículos.

De acuerdo con la administración municipal, estas labores buscan fortalecer la seguridad, la convivencia y la presencia institucional en puntos estratégicos del territorio. La jornada se concentró en sectores como La Meseta, La Esperanza, El Escobero, La Acuarela, Charco Azul y las veredas Pantanillo y Perico, zonas del corredor de Las Palmas que registran un flujo permanente de vehículos, motociclistas, ciclistas y deportistas.

¿Qué es un Comando Situacional?

Los comandos situacionales son operativos integrales que la administración municipal adelanta de manera periódica junto con la Policía y demás autoridades, con el fin de responder a las necesidades de seguridad y convivencia de un sector determinado. A diferencia de un operativo de tránsito ordinario, estas jornadas combinan el control vehicular con la verificación de antecedentes, la revisión de establecimientos de comercio y acciones pedagógicas y de prevención dirigidas a la comunidad.

En el caso de Las Palmas, se trata de uno de los corredores más vigilados del sur del Valle de Aburrá, no solo por el alto tráfico de motocicletas y vehículos particulares que lo transitan a diario, sino por los riesgos asociados al exceso de velocidad y a los piques ilegales que se han presentado históricamente en esta vía, que comunica a Envigado con el oriente antioqueño y con el aeropuerto José María Córdova.

Un corredor bajo la lupa de las autoridades

Las cifras oficiales explican por qué este sector es prioritario para las autoridades. Entre 2018 y 2025, los corredores de Las Palmas y la avenida Regional acumularon 97 personas fallecidas en siniestros viales. Solo en la vía Las Palmas, en jurisdicción de Envigado, se reportaron 1.054 siniestros en ese periodo, con un saldo de 38 muertos y 1.441 lesionados.

Por eso, además de los comandos situacionales y los puestos de control permanentes, el municipio ya instaló cinco nuevas cámaras de fotodetección en el corredor, ubicadas en los sectores de El Zarzal, Alto de Palmas, Prado Largo, Bramasole y Pantanillo, con las que se controla el exceso de velocidad y también se detecta la circulación de vehículos sin Soat vigente o sin la revisión técnico-mecánica al día.

La entrega de candados para motocicletas, una de las acciones desarrolladas durante la jornada, hace parte de las estrategias preventivas con las que la administración busca reducir el hurto de vehículos, uno de los delitos que más afecta a quienes se movilizan por estas veredas y sectores de la parte alta del municipio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener este tipo de operativos en diferentes puntos de Envigado e hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, portar la documentación exigida y reportar cualquier comportamiento irregular que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia de la comunidad.

Durante la jornada, los uniformados también realizaron acompañamiento a la comunidad y resolvieron inquietudes de los residentes de estos sectores, que históricamente han pedido mayor presencia institucional por la cantidad de visitantes que llegan los fines de semana a restaurantes, miradores y puntos turísticos del corredor.

Foto: Alcaldía de Envigado.

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