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¡Duro golpe a El Mesa! Destruyen en El Peñol laboratorio que producía cocaína

En zona rural de El Peñol, el Ejército llegó hasta un laboratorio que pertenecería a El Mesa. Esto fue lo que encontraron.

Publicado por: Melissa Noreña

¡Duro golpe a El Mesa! Destruyen en El Peñol laboratorio que producía cocaína
Foto de Policía Nacional.
¡Duro golpe a El Mesa! Destruyen en El Peñol laboratorio que producía cocaína

Resumen: Ejército y Antinarcóticos destruyeron en El Peñol un laboratorio de El Mesa con más de 350 kilos de cocaína. La afectación a la estructura sería de 1.500 millones de pesos.

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Un fuerte golpe a las finanzas de la estructura criminal El Mesa dieron las autoridades en zona rural de El Peñol, en el Oriente antioqueño, donde fue ubicado y destruido un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

La operación estuvo a cargo de tropas del Grupo de Caballería Mediano N.°4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, en un trabajo conjunto con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

Según el reporte oficial, la infraestructura ilegal pertenecería a El Mesa, la misma estructura a la que las autoridades vinculan con una masacre ocurrida en el Oriente antioqueño.

Lo que hallaron en el laboratorio

Dentro del lugar, los uniformados encontraron más de 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína ya procesado. Además, hallaron 264 galones de sustancias líquidas con características similares a la cocaína en suspensión y 801 galones de insumos químicos utilizados en la producción.

Las autoridades también encontraron varios elementos con los que, al parecer, se procesaba la droga. Entre ellos había 11 hornos microondas, un marciano, una tolda, un gusano, dos grameras, un tanque con capacidad para mil litros y más de 30 canecas plásticas y metálicas.

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En total, entre las sustancias en suspensión y los insumos químicos, las autoridades incautaron más de 1.000 galones de líquidos que habrían sido usados en la producción del alcaloide.

Toda la infraestructura fue destruida por las tropas durante el procedimiento en El Peñol, por lo que ya no podrá ser utilizada por la organización.

De acuerdo con los cálculos de las autoridades, la afectación a las finanzas de El Mesa sería de unos $1.500 millones de pesos.

Las autoridades también señalaron que, con la destrucción del laboratorio, se habría frenado una capacidad de producción que llegaba a los 800 kilogramos de estupefacientes al mes.

Hasta el momento no se ha informado si durante el operativo hubo personas capturadas. Este resultado se conoce en medio de otras acciones de las autoridades contra El Mesa.

¡Duro golpe a El Mesa! Destruyen en El Peñol laboratorio que producía cocaína

Foto de Policía Nacional.

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