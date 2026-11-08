Resumen: Tropas del Ejército y la Policía de Antioquia intervinieron cuatro unidades de producción minera en La Pintada e inutilizaron cuatro dragas tipo buzo, cuatro clasificadoras de oro y 19 motores diésel; el golpe económico al Clan del Golfo supera los $2.600 millones.

¡Otro golpe a la minería ilegal! Inutilizaron cuatro dragas del Clan del Golfo en La Pintada

El Ejército Nacional, con el apoyo de la Policía de Antioquia, le propinó un nuevo golpe a la minería ilegal en el Suroeste antioqueño. En el municipio de La Pintada, las autoridades intervinieron cuatro unidades de producción minera (UPM) que, según el reporte oficial, eran usadas para la extracción ilícita de oro por parte del Clan del Golfo.

¿Cómo fue el operativo en La Pintada?

El reporte fue entregado por la Séptima División del Ejército a través de sus redes sociales. De acuerdo con la información oficial, la operación fue adelantada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y de la Policía de Antioquia.

Los uniformados llegaron hasta las unidades de producción minera ubicadas en la zona rural de La Pintada, donde hallaron la maquinaria con la que, presuntamente, se adelantaba la extracción ilegal de oro en esta zona del departamento.

Golpe millonario a las economías ilícitas del Clan del Golfo

Durante la intervención fueron inutilizadas cuatro dragas tipo buzo, cuatro clasificadoras de oro y 19 motores diésel, entre otros elementos empleados en la actividad ilegal. Según el Ejército, esta operación militar representa una afectación económica estimada en más de 2.600 millones de pesos, al impactar directamente las economías ilícitas de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Además, con la inutilización de esta maquinaria se impide la extracción de aproximadamente 6.000 gramos de oro mensuales, una de las fuentes de financiación con las que esta estructura criminal sostiene sus operaciones en el Suroeste antioqueño.

#ContraLaAmenaza | En La Pintada, Antioquia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la #CuartaBrigada, y con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros de @Ejercito_Davaa y la @Policiantioquia, intervinieron 04 unidades de producción minera (UPM), logrando la inutilización de 04 dragas tipo buzo, 04 clasificadoras de oro y 19 motores diésel, entre otros elementos empleados en esta actividad ilegal. Esta operación militar representa una afectación económica estimada en más de 2.600 millones de pesos, al impactar las economías ilícitas de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado organizado Clan del Golfo, y se impide la extracción de aproximadamente 6.000 gramos de oro mensuales. #PatriaHonorLealtad — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) November 8, 2026

Como es habitual en este tipo de operaciones, los elementos fueron inutilizados en el lugar para evitar que vuelvan a ser usados por las estructuras criminales que se lucran de la explotación ilícita de minerales.

La Pintada, un punto caliente de la minería ilegal en Antioquia

La Pintada, municipio ubicado a orillas del río Cauca en el Suroeste antioqueño, se ha convertido en uno de los puntos donde más operaciones contra la minería ilegal adelantan las autoridades. Apenas el pasado 6 de noviembre, tropas de este mismo Grupo de Caballería inutilizaron un socavón y capturaron en flagrancia a siete personas que, al parecer, adelantaban labores de extracción en la zona.

Semanas atrás, el Ejército también había inutilizado una draga en este municipio con la que, según los cálculos oficiales, se evitaría la extracción de unos 1.500 gramos de oro al mes.

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¿Qué riesgos trae la minería ilegal?

De acuerdo con las autoridades, la explotación ilícita de yacimientos mineros no solo financia a los grupos armados organizados, sino que también causa graves daños ambientales por el uso de mercurio y otros químicos que contaminan las fuentes hídricas, además de la deforestación y la afectación de las riberas de los ríos.

Este delito está tipificado en el artículo 332 del Código Penal y contempla penas de tres a diez años de prisión, además de multas, para quienes exploren o exploten reservas mineras sin contar con la autorización correspondiente.

Las autoridades invitaron a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la minería ilegal a la Línea 147 del Ejército Nacional, donde las denuncias pueden hacerse de manera anónima.