José Manuel Restrepo. Foto de archivo: Freddie Everett / Departamento de Estado de EE. UU. (dominio público).

Resumen: El primer balance de la rueda de negocios en Nueva York dejó anuncios para varios sectores. Aquí le contamos cómo se compone la cifra y qué representa para Colombia.

De Nueva York a Colombia: los planes de inversión que dejó la Milagro Week

La Milagro Week dejó un primer balance de anuncios con el que el Gobierno busca abrirles camino a proyectos colombianos ante inversionistas internacionales. Desde Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo reportó avances por US$25.900 millones entre recursos previstos de la banca multilateral y anuncios empresariales.

La cifra corresponde a expectativas de financiación e inversión para los próximos años. No significa que todo ese dinero ya haya ingresado al país, que esté desembolsado o que represente ganancias producidas por el encuentro.

El balance se conoció después de la jornada inaugural del lunes 16 de noviembre. Según el vicepresidente, la cita reunió a más de 700 participantes alrededor de un portafolio de 110 proyectos de distintas regiones de Colombia.

Milagro Week: de dónde salen los recursos anunciados

El componente más grande del reporte es el de la banca multilateral. Restrepo explicó que US$21.400 millones corresponden a recursos que prevén destinar el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acompañar al sector privado colombiano durante los próximos cuatro años.

Dentro de ese paquete, el Banco Mundial contempla US$10.000 millones; la CAF, US$5.400 millones; y el BID, US$6.000 millones, de acuerdo con el desglose presentado por el funcionario.

A ese componente se agregan US$4.500 millones en anuncios de inversión empresarial derivados de las reuniones. Son dos categorías distintas dentro del mismo balance: por una parte, financiación prevista para respaldar proyectos; por otra, planes de inversión del sector empresarial.

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Por eso, el monto total debe leerse como un avance anunciado por el Gobierno y no como una bolsa de efectivo que ya esté disponible para ejecutar todas las iniciativas. El paso de las conversaciones a la financiación y a la ejecución de los proyectos es el que permitirá establecer sus resultados concretos.

Los planes empresariales que entraron al balance

Entre los anuncios figura el de Avianca, que proyecta invertir US$3.000 millones durante los próximos tres años para fortalecer su operación y crecimiento en Colombia.

También aparece Grupo Plata, que anunció que su inversión prevista pasará de US$60 millones a US$400 millones. El propósito señalado es ampliar el acceso al crédito formal para las micro, pequeñas y medianas empresas. El valor final anunciado no debe confundirse con un desembolso inmediato.

En el sector energético, Greenwood Energy presentó una iniciativa por US$1.100 millones para proyectos eólicos en La Guajira. En el frente agroforestal, Campo Capital y Climate Asset Management anunciaron una inversión de US$50 millones en La Primavera, Vichada.

Estos planes muestran que la agenda incluye actividades distintas y territorios por fuera de los principales centros urbanos. Transporte, energía y agroindustria aparecen entre los sectores mencionados en el primer balance, junto con iniciativas que buscan ampliar la financiación empresarial.

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Una apuesta por conectar proyectos con inversionistas

La Milagro Week fue concebida como una plataforma para presentar oportunidades de negocio en infraestructura, energía, minería, tecnología, agroindustria y turismo. La idea es conectar a quienes promueven las iniciativas con empresas, fondos de inversión, bancos y organismos multilaterales interesados en financiarlas.

En entrevista con La FM, Restrepo explicó que el Gobierno y ProColombia revisaron un portafolio de 250 iniciativas públicas, privadas y público-privadas para seleccionar aquellas con mayor impacto económico, regional y laboral.

El encuentro hace parte de Misión Crecer, la estrategia económica del Gobierno para atraer capital nacional y extranjero, fortalecer la actividad empresarial y ampliar las oportunidades de empleo. Dentro de esa apuesta, el Ejecutivo plantea como objetivo llevar el crecimiento económico al 6 % anual.

Esa tasa es una meta del Gobierno, no un resultado alcanzado por la rueda de negocios. Lo reportado hasta ahora corresponde al balance inicial presentado por el vicepresidente: recursos previstos y planes de inversión que buscan convertirse en proyectos financiados y ejecutados en Colombia.