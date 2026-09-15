El «último tango» de Messi: Argentina despedirá a su capitán en el Monumental, ante la 93 en el ranking FIFA

Minuto30.com .- A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, hizo oficial la noticia que paraliza al mundo del fútbol. Según explicó el dirigente, la decisión se tomó tras una charla con el técnico Lionel Scaloni, con el objetivo de brindarle al legendario capitán el homenaje que se merece en su propia tierra.

«Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo», expresó Tapia en su comunicado.

Un rival inédito 🇧🇯 y un contexto especial

El encuentro frente al combinado de Benín marcará el cierre de la ventana internacional que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre. Además, será un evento cargado de simbolismo, ya que representará la primera actuación del equipo nacional tras haber obtenido el segundo puesto en la reciente Copa del Mundo y tras el sorpresivo anuncio del retiro del rosarino.

Este partido también tiene un tinte de despedida para el cuerpo técnico, pues será la penúltima citación que realice Lionel Scaloni antes de que finalice su contrato contractual con la AFA.

La agenda previa con el Inter Miami

Antes de sumarse a la concentración albiceleste para su gran adiós, Messi deberá cumplir con una apretada agenda en Estados Unidos. El astro disputará otros tres partidos con la camiseta del Inter Miami antes de viajar:

Este miércoles 16 enfrentará al Cruz Azul en el UN Stadium por la Campeones Cup.

El próximo domingo 20 recibirá a San Diego por la temporada regular de la Major League Soccer (MLS).

El fin de semana siguiente visitará al Columbus Crew, también en el marco de la MLS.