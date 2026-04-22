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    ¡Contra todo pronóstico! El Hospital General logra realizar cirugía cardíaca a niña indígena

    El Hospital General de Medellín logró un procedimiento de alta complejidad que le dio una nueva oportunidad de vida a una menor.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Contra todo pronóstico! El Hospital General logra realizar cirugía cardíaca a niña indígena

    Resumen: Hospital de Medellín realiza cirugía cardíaca a niña indígena en estado crítico y logra su recuperación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una compleja cirugía cardíaca realizada en Medellín marcó un hito en la red pública de salud, luego de que especialistas lograran intervenir a una menor de edad perteneciente a una comunidad indígena del Urabá antioqueño.

    El procedimiento, una cirugía cardíaca de alta complejidad, fue practicado a una niña de aproximadamente ocho años que presentaba un cuadro clínico crítico derivado de una infección severa que comprometía una válvula del corazón. La paciente permanecía en estado delicado, con afectaciones en varios órganos, lo que obligó a una intervención urgente.

    La atención fue asumida por el Hospital General de Medellín, donde se conformó un equipo interdisciplinario para abordar el caso.

    En la intervención participaron especialistas en áreas como cuidado intensivo pediátrico, cardiología, infectología y cirugía cardiovascular, entre otros, además de personal de apoyo clínico.

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    Según se conoció, el estado de salud de la menor se deterioró progresivamente debido a la infección, que avanzó hasta generar complicaciones en órganos vitales como pulmones y riñones. Esto llevó a los médicos a realizar el procedimiento como única alternativa para preservar su vida.

    El Hospital General destacó que este tipo de intervenciones reflejan la capacidad técnica del hospital para atender casos complejos dentro del sistema público, así como el trabajo articulado de diferentes especialidades médicas.

    Tras la cirugía, la menor permanece en proceso de recuperación bajo supervisión médica, con evolución favorable. Se espera que, una vez supere completamente el proceso clínico, pueda regresar a su territorio de origen.

    ¡Contra todo pronóstico! El Hospital General logra realizar cirugía cardíaca a niña indígena

    Foto de cortesía.

    ¡Contra todo pronóstico! El Hospital General logra realizar cirugía cardíaca a niña indígena

    Foto de cortesía.

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