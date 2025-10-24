Resumen: La Alcaldía de Medellín avanza en el monitoreo de las 20 cuencas que abastecen los acueductos veredales durante la segunda temporada de lluvias. Los equipos técnicos supervisan bosques, cauces y quebradas en cinco corregimientos para garantizar la calidad del agua y prevenir riesgos como sedimentación, obstrucciones o vertimientos no autorizados. Estas acciones permiten proteger el recurso hídrico, fortalecer la conservación de los ecosistemas y asegurar que el agua llegue limpia a los hogares.

Medellín refuerza la vigilancia de sus cuencas para proteger el suministro de agua en época de lluvias

Con el inicio de la segunda temporada de lluvias, la Administración Distrital ha intensificado las labores de monitoreo de las 20 cuencas abastecedoras que nutren los sistemas de acueducto de los corregimientos de la ciudad. Estas jornadas buscan evaluar tanto la cantidad como la calidad del agua, así como las condiciones de los bosques, cauces y suelos que alimentan las corrientes naturales.

El programa de conservación y restauración de áreas estratégicas abarca 3.070 hectáreas protegidas, distribuidas en 17 reservas naturales ubicadas en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

En estos territorios nacen las quebradas que abastecen a los acueductos rurales, especialmente vigiladas durante la época de lluvias para evitar obstrucciones, sedimentación o afectaciones por material arrastrado.

Durante los recorridos, los equipos técnicos verifican que las corrientes no presenten interrupciones por residuos sólidos, elementos voluminosos o deslizamientos, además de evaluar la cobertura forestal, la estabilidad de los cauces y la presencia de vertimientos o captaciones no autorizadas.

Esto le podría interesar: Medellín se llena de arte: programa “Caiga pues” convertirá calles y parques en escenarios culturales

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Esta información es clave para anticipar riesgos, orientar acciones de restauración y fortalecer la gobernanza ambiental de los territorios monitoreados.

El subsecretario de Recursos Naturales, Esteban Jaramillo, destacó la importancia de estos seguimientos: “Estos monitoreos son esenciales para garantizar que el agua que llega a los corregimientos y a la zona urbana fluya limpia, regulada y protegida desde su origen. En esta época de lluvias intensas verificamos tanto la calidad como la integridad de las cuencas, validando que no haya situaciones que pongan en riesgo el recurso hídrico”.

Por su parte, el gerente de Corregimientos, Andrés Felipe López Vergara, enfatizó la coordinación con el DAGRD para activar alertas tempranas: “Durante esta temporada de lluvias reforzamos la vigilancia y mantenemos articulación permanente con las autoridades para prevenir situaciones que puedan comprometer la estabilidad del suelo, las fuentes hídricas, las redes de acueducto veredal y, sobre todo, la vida de las personas”.

Estas acciones permiten proteger las fuentes de agua y asegurar la continuidad del suministro hídrico, promoviendo la conservación de los ecosistemas, el uso responsable del recurso y la prevención de emergencias. Además, contribuyen a mantener el equilibrio ecológico, fortalecer la adaptación climática y garantizar que cada gota que nace en las montañas llegue limpia y segura a los hogares de la ciudad.