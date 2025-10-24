Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín se llena de arte: programa “Caiga pues” convertirá calles y parques en escenarios culturales

Medellín vuelve a apostar por la cultura y el arte como motor de transformación social. Este viernes 24 de octubre, la Alcaldía presentó el programa ‘Caiga pues’, una iniciativa itinerante que busca convertir los espacios públicos en escenarios culturales abiertos para todos.

Con esta estrategia, la Alcaldía de Medellín quiere que los habitantes y visitantes redescubran la ciudad a través del arte, llevando música, teatro, danza, literatura, circo y dibujo a lugares emblemáticos como el Pueblito Paisa, Junín, La 70, Plaza Botero, Carabobo Norte y el Parque de El Poblado.

De acuerdo con el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, el alcalde Federico Gutiérrez le apuesta a la cultura como un punto de encuentro ciudadano: “Con Caiga pues buscamos que el arte y la cultura se apropien de los espacios públicos, para ofrecer experiencias seguras e incluyentes tanto a los turistas como a los habitantes de Medellín”, señaló el funcionario.

El programa también busca reactivar el tejido social, fortalecer el talento artístico local y consolidar a Medellín como capital cultural del país.

Una de las propuestas más destacadas será “La Calle de los Artistas”, con intervenciones itinerantes que llenarán las calles de color, música y creatividad.

Con Caiga pues, Medellín reafirma su liderazgo cultural y su visión de una ciudad que no solo se admira, sino que se vive, se baila y se disfruta.

