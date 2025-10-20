¡Menos tragos, menos tragedias! Medellín logra reducir los siniestros viales por embriaguez en un 13%

Resumen: Medellín registra una reducción del 13,2% en siniestros viales por embriaguez en 2025. Autoridades destacan resultados de la campaña “Te queremos vivo”.

Medellín continúa dando pasos firmes en su propósito de proteger la vida en las vías. Según el más reciente informe de la Secretaría de Movilidad, los siniestros viales asociados a la embriaguez se redujeron en un 13,2 % entre enero y agosto de 2025, al pasar de 342 casos en 2024 a 297 en el presente año.

Esta disminución se atribuye al fortalecimiento de los controles y campañas preventivas que hacen parte de la estrategia “Te queremos vivo”, liderada por la alcaldía.

Durante este periodo, se practicaron 26.053 pruebas de embriaguez, de las cuales 488 resultaron positivas: 382 en operativos de control y 106 derivadas de incidentes o procesos de regulación.

El secretario (e) de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri, destacó el impacto de las acciones conjuntas: “Con los controles en vía, el acompañamiento a los establecimientos nocturnos y las estrategias pedagógicas, logramos salvar vidas y reducir la mortalidad por siniestros”.

En lo corrido del año, se han realizado 103 operativos de embriaguez que dejaron como resultado 492 infracciones (286 a conductores de automóviles y 206 a motociclistas) y cerca de 500 inmovilizaciones.

La Alcaldía de Medellín reitera su compromiso con la seguridad vial y hace un llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Con acciones pedagógicas y controles permanentes, la ciudad avanza en su meta de consolidar una movilidad más segura y responsable.

