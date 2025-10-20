Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Metro de Medellín suspendió el servicio en el tramo Poblado - Aguacatala de la Línea A debido a una grave socavación en la vía férrea cerca de la Estación Poblado. La entidad publicó fotografías que muestran la profundidad del daño, lo que sugiere que los trabajos de reparación podrían tardar horas o incluso días.

¡Parece el hoyo soplador! La socavación del Metro está bien profunda: la situación puede ser grave

Luego de que se conociera que, en la mañana de este lunes 20 de octubre, se presentara una novedad en el Metro de Medellín, que dejó de operar en principio en tres estaciones, la entidad publicó fotografías de la socavación y da a entender que el problema podría irse para largo.

Y es que según el último reporte de la entidad, «por socavación en la vía férrea cerca de la estación Poblado, la línea A opera entre las estaciones Niquía y Poblado y entre Aguacatala y La Estrella. Tramo fuera de servicio: Poblado – Aguacatala Personal de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y del Área Metropolitana evalúan la novedad en el sitio».

Posteriormente desde la empresa dieron a conocer fotografías del panorama, que podría ser grave. En las imágenes se ve la socavación de gran profundidad, por lo que los trabajos podrían tardar horas o incluso días.

Por ahora la empresa continúa con las labores, pero aún no hay una fecha u hora posible de la restauración del servicio.

