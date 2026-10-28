Resumen: El Balón de Oro que Cristiano Ronaldo ganó en 2008 con el Manchester United fue elegido por los aficionados como el mejor de todos los tiempos (BOAT), en una votación popular de France Football. Superó al de Lionel Messi de 2012 y al del propio Cristiano de 2017, que quedó tercero. El BOAT no es un trofeo físico ni un premio oficial de la gala.

Cristiano Ronaldo gana el BOAT: su Balón de Oro de 2008 es el mejor de la historia

El Balón de Oro que Cristiano Ronaldo ganó en 2008 con el Manchester United acaba de ser coronado como el mejor de todos los tiempos. Así lo definió una votación popular organizada por France Football, la revista que entrega el premio, y cuyo resultado se conoció este miércoles 28 de octubre de 2026.

El galardón se llama BOAT, por las siglas en inglés de Best Of All Times, un juego con la expresión GOAT (el más grande de todos los tiempos) en el que la B reemplaza a la G de Balón de Oro. La idea fue elegir no al mejor jugador de la historia, sino a la mejor edición individual del trofeo.

Quién quedó detrás de Cristiano

La edición de 2008 fue la más votada y dejó en segundo lugar al Balón de Oro de Lionel Messi de 2012, el año en el que el argentino marcó cifras récord. El tercer puesto también fue para el portugués, pero con el trofeo que levantó en 2017 cuando vestía la camiseta del Real Madrid.

Según la información divulgada, los ganadores de Cristiano y de Messi se alternan en los primeros once puestos de la clasificación. Solo después aparece un nombre distinto: el brasileño Ronaldo Nazario, con el Balón de Oro de 2002.

Cristiano tiene cinco balones de oro. El de 2008 fue el primero y los otros cuatro llegaron en 2013, 2014, 2016 y 2017. Messi, por su parte, sigue siendo el jugador con más premios en la historia, con ocho: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Por qué se impuso el 2008

Aquel año Cristiano tenía 23 años y fue el mejor jugador de una temporada inolvidable con el United: ganó la Premier League y la Champions League, y marcó 31 goles en la liga inglesa. En la votación de ese Balón de Oro obtuvo 446 puntos, muy por encima de Messi, que sumó 281, y del español Fernando Torres, con 179. Detrás quedaron Iker Casillas (133) y Xavi Hernández (97).

Esa diferencia amplia en su momento, sumada a la memoria de millones de aficionados, parece haber pesado en la elección de los votantes. Messi, con su campaña de 2012, estuvo cerca, pero no alcanzó a superarlo. Para muchos aficionados, ambos nombres resumen una era completa del fútbol mundial, y por eso la discusión se mantiene tan viva entre quienes siguen a uno u otro.

Qué es y qué no es el BOAT

Los organizadores aclararon que el BOAT es únicamente una votación popular pensada para celebrar la pasión de los seguidores. No es un trofeo físico ni un reconocimiento oficial de la ceremonia del Balón de Oro. Tampoco debe confundirse con el Super Balón de Oro, un premio que sí fue físico y oficial, y que France Football entregó una sola vez, en diciembre de 1989, al histórico Alfredo Di Stéfano.

La votación se hizo en el sitio web de la revista y, según medios españoles, cada voto tenía un costo de un euro. Podían competir las ediciones del Balón de Oro de los jugadores que lo hubieran ganado al menos en dos ocasiones.

Un premio que llega sin que Cristiano estuviera en la gala

El anuncio se dio dos días después de la ceremonia del Balón de Oro 2026, a la que el portugués no llegó como finalista. Aun así, volvió a ser protagonista de un premio que durante años se disputó con Messi.

La noticia reaviva el debate de siempre entre los seguidores de ambos futbolistas, que ahora tienen un nuevo argumento: para quienes votaron, la mejor versión de un ganador del Balón de Oro fue la del Cristiano joven que conquistó Inglaterra y Europa con el Manchester United.

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