Resumen: La actriz colombiana Ana María Arango falleció este jueves 8 de octubre, a los 76 años, tras más de cinco décadas de trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. Recordada por sus participaciones en producciones como ‘Vuelo secreto’, ‘La casa de las dos palmas’ y ‘Francisco el matemático’, dejó un importante legado en la actuación nacional. La noticia fue confirmada por su mánager, Mónica Forero, quien le dedicó un mensaje de despedida.

¡Luto en la televisión! Murió Ana María Arango a los 76 años, la actriz que marcó generaciones en Colombia

La actuación colombiana pierde a una de sus figuras con la muerte de Ana María Arango, quien falleció este jueves 8 de octubre, a los 76 años. Durante más de medio siglo, la actriz desarrolló una carrera en diferentes escenarios y formatos, con participaciones en producciones que hicieron parte de la historia de la televisión nacional.

La noticia fue confirmada por su mánager, Mónica Forero, quien compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales para recordar tanto la faceta profesional de la artista como los vínculos personales que construyó a lo largo de su vida.

“Hoy despido a una mujer que llenó de sabiduría, de alegría a quienes tuvimos el privilegio de compartir a su lado. Estoy segura que se gozó cada paso de su vida. Una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre”, expresó Forero en su cuenta de X.

El fallecimiento de Arango ha generado mensajes de despedida en redes sociales, donde seguidores y colegas han recordado su trabajo y la huella que dejó en el mundo del entretenimiento colombiano.

Una trayectoria que pasó por grandes producciones nacionales

A lo largo de su carrera, Ana María Arango participó en proyectos de distintos géneros, desde la comedia hasta los dramas históricos. Entre los títulos por los que es recordada se encuentra ‘Vuelo secreto’, producción que hizo parte de su recorrido por la televisión y que acercó su trabajo a diferentes generaciones de espectadores.

Su participación en ‘La casa de las dos palmas’, ‘Francisco el matemático’ y ‘La Pola’ también figura entre los trabajos destacados de su trayectoria. Estas producciones hicieron parte de una carrera que se extendió durante décadas y que abarcó diferentes etapas de la televisión colombiana.

La actriz también participó en ‘La nieta elegida’, ampliando una trayectoria que no se limitó a un solo tipo de personaje ni a una única etapa de la industria audiovisual.

Su trabajo en estos proyectos contribuyó a consolidar una carrera en la que combinó distintos registros interpretativos y formatos narrativos, tanto en la pantalla chica como en otros espacios de las artes escénicas.

La formación que acompañó su carrera artística

Además de su experiencia frente a las cámaras y sobre las tablas, Arango estudió antropología y amplió su preparación teatral en México y Francia. Esta formación hizo parte de su recorrido profesional y acompañó su trabajo como actriz desde sus primeros años en el medio.

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Su llegada a la televisión se produjo durante la década de 1970, periodo a partir del cual comenzó a construir una trayectoria que se prolongaría por más de cinco décadas.

A lo largo de ese tiempo, la artista alternó su participación en producciones televisivas con proyectos cinematográficos y teatrales, manteniendo su vínculo con diferentes expresiones de la actuación.

Sus últimos trabajos en el cine

Durante los años recientes, Ana María Arango también estuvo vinculada a proyectos cinematográficos. Entre sus participaciones se encuentran ‘Quiero que me mantengan’, estrenada en 2024, y ‘Las mujeres de mi casa’, producción de 2026.

Estos trabajos forman parte de la etapa más reciente de su recorrido artístico y reflejan su presencia en el cine colombiano, además de su extensa experiencia en televisión y teatro.

Su trayectoria incluyó igualmente películas como ‘La pena máxima’ y ‘Retratos en un mar de mentiras’, títulos que aparecen entre las producciones asociadas a su carrera en la pantalla grande.

Despedida a una trayectoria de más de cinco décadas

En el mensaje con el que confirmó la noticia, Mónica Forero también recordó el vínculo que construyó con la actriz y agradeció las enseñanzas que recibió de ella a lo largo de los años.

“Anita, no tienes ni idea como te voy a extrañar. Tus sabios consejos, tu amor incondicional, me enseñaste a vivir muchas cosas a través de tu experiencia. Tu larga carrera como actriz, seguro dejará una huella imborrable para las nuevas generaciones”, expresó.

La causa del fallecimiento de Ana María Arango no ha sido precisada en la información compartida. La actriz deja una trayectoria de más de 50 años en la televisión, el cine y el teatro colombiano, con participaciones en producciones recordadas por el público.