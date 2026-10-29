Murió Barbara Barrie, actriz de ‘Breaking Away’, a los 95 años: tuvo una muerte médicamente asistida

Resumen: La actriz estadounidense Barbara Barrie, nominada al Óscar por Breaking Away, murió a los 95 años en su casa de Manhattan. Su muerte fue médicamente asistida, conforme a la ley de Nueva York, tras un diagnóstico de cáncer terminal. Dejó una carrera de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro.

La actriz estadounidense Barbara Barrie, nominada al Óscar por su papel en la película Breaking Away y recordada por series de televisión como Barney Miller y Suddenly Susan, murió este miércoles 28 de octubre en su casa de Manhattan, en Nueva York, a los 95 años.

Su hija, Jane Harnick, confirmó al diario The New York Times que la muerte de la actriz fue médicamente asistida, de acuerdo con la ley de Muerte con Ayuda Médica del estado de Nueva York, después de que Barrie fuera diagnosticada con cáncer terminal.

Una muerte elegida, en su propia casa

El agente de la actriz, Gary Gersh, confirmó la noticia en un comunicado en el que explicó que «su fallecimiento fue médicamente asistido de acuerdo con la ley de Muerte con Ayuda Médica del estado de Nueva York, de la cual era promotora y defensora».

Esa ley, que entró en vigor en agosto de este año, permite a los adultos con enfermedades terminales solicitar asistencia médica para morir. Barrie había abogado públicamente por ese derecho y, según su familia, puso fin a su vida rodeada de los suyos, en la casa de Manhattan donde vivía.

La actriz enfrentó varios problemas de salud en las últimas décadas. En 1994 fue diagnosticada con cáncer rectal, del que se recuperó, y en 2014 hizo pública su lucha contra la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad degenerativa e incurable de los pulmones. «Tengo una vida muy plena y activa, pero lo que viene es desconocido y conocido al mismo tiempo», dijo entonces.

De Cannes al Óscar: una carrera de más de seis décadas

Barbara Ann Berman nació el 23 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois, y creció en Corpus Christi, Texas. Se graduó como bachiller en Bellas Artes en la Universidad de Texas en Austin en 1952 y luego se mudó a Nueva York para perseguir su carrera como actriz.

Su debut en el cine fue un papel sin crédito en el clásico Giant (1956), pero su gran momento llegó en 1964 con One Potato, Two Potato, una película pionera sobre un matrimonio interracial en Estados Unidos. Por ese papel ganó el premio a la mejor actriz del Festival de Cannes, uno de los reconocimientos más importantes del cine mundial.

Quince años después llegó su papel más célebre: el de Evelyn Stohler, la mamá del protagonista de Breaking Away (1979), la historia de un joven ciclista en un pueblo de Indiana. Ese trabajo le valió la nominación al Óscar como mejor actriz de reparto y, cuando repitió el personaje en la serie de televisión basada en la película, una nominación al Emmy en 1981.

También fue la mamá de Goldie Hawn en la exitosa comedia Private Benjamin (1980) y recibió una nominación al Independent Spirit Award por Judy Berlin (1999), junto a Edie Falco.

La mamá de la televisión y una figura del teatro

En la televisión, generaciones enteras la recuerdan como Elizabeth Miller, la esposa del capitán interpretado por Hal Linden en la comedia de detectives Barney Miller (1975-1978). Más tarde conquistó a un nuevo público como Helen, la abuela del personaje de Brooke Shields en Suddenly Susan (1996-2000). También tuvo apariciones en series como Law & Order: SVU y Nurse Jackie.

El teatro fue su otra gran casa. Debutó en Broadway en 1955 y en 1970 estrenó el papel de Sarah en Company, el musical de Stephen Sondheim, que le valió una nominación al premio Tony. En 1974 ganó los premios Obie y Drama Desk por la obra The Killdeer, actuó en California Suite de Neil Simon y siguió sobre las tablas hasta 2017, cuando participó en Significant Other en Broadway.

Escritora y defensora de una muerte digna

Después de superar el cáncer rectal, Barrie se dedicó a crear conciencia sobre la enfermedad y publicó dos libros de memorias: Second Act (1997) y Don’t Die of Embarrassment: Life After Colostomy and Other Adventures (1999), en los que habló con humor y franqueza de su diagnóstico y de su vida con una colostomía.

Estuvo casada con el director teatral Jay Harnick desde 1964 hasta la muerte de él, en 2007. Tuvieron dos hijos. Su hija Jane fue quien anunció su partida.

Con su muerte, Hollywood despide a una de sus actrices de carácter más queridas: una intérprete que hizo de los papeles de mamá un oficio lleno de matices y que eligió, hasta el final, la manera de vivir y de morir.

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