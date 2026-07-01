Resumen: Bertha Rosario Mejía Acosta, recordada como el primer gran amor de Diomedes Díaz y madre de su primera hija, falleció en Valledupar a causa de una neumonía. Su historia ocupó un lugar importante en los primeros años de la vida del 'Cacique de La Junta' y quedó ligada a uno de los capítulos más recordados de su legado personal y familiar.

¡Luto en el vallenato! Murió el primer gran amor de Diomedes Díaz y madre de su primera hija

La muerte de Bertha Rosario Mejía Acosta volvió a centrar la atención en uno de los capítulos más importantes de la vida personal de Diomedes Díaz. La mujer, recordada como el primer gran amor del cantante y madre de su primera hija, falleció en la Clínica del Cesar, en Valledupar, donde permanecía bajo atención médica debido a una neumonía.

Su partida ha generado numerosas reacciones entre los seguidores del vallenato, ya que Bertha hizo parte de la juventud del artista mucho antes de que alcanzara el reconocimiento nacional y se convirtiera en el recordado ‘Cacique de La Junta’.

Nacida en La Junta, La Guajira, conoció a Diomedes Díaz cuando ambos eran muy jóvenes y él apenas daba sus primeros pasos en la música vallenata junto a su tío Martín Maestre.

Su relación se prolongó durante cerca de cinco años y de esa unión nació Rosa Elvira Díaz Mejía, la primera hija del artista, cuando este tenía apenas 17 años.

El romance que marcó una etapa en la vida del cantante

La historia entre Bertha y Diomedes estuvo marcada por la oposición de algunos familiares de la joven, quienes no respaldaban la relación. A pesar de ello, ambos mantuvieron el noviazgo durante varios años, en una etapa que coincidió con los inicios de la carrera musical del cantante.

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El nacimiento de Rosa Elvira representó un momento importante para el intérprete, quien por entonces apenas comenzaba a construir el camino que más adelante lo convertiría en uno de los mayores exponentes del vallenato colombiano.

Con el paso de los años, ese romance se convirtió en uno de los episodios más recordados de la vida personal del artista y en una historia conocida por muchos de sus seguidores.

Un vínculo que también hizo parte de su legado

Además de ser la madre de su primogénita, Bertha aparece relacionada con otro episodio importante en la vida de Diomedes Díaz. Según diferentes relatos, fue ella quien le comentó al cantante que su prima, Patricia Isabel Acosta, estaba enamorada de él. Tiempo después, esa relación se consolidó hasta convertirse en matrimonio.

También existen versiones que señalan que canciones como Cariñito de mi vida, interpretada por Rafael Orozco junto al Binomio de Oro, y El aguinaldo estuvieron inspiradas en esa etapa sentimental del artista.

Años después, esta historia volvió a ser conocida por nuevas generaciones gracias a la bionovela sobre la vida de Diomedes Díaz producida por RCN Televisión, en la que Bertha fue interpretada por la actriz Carolina Duarte.

Familiares informaron que las honras fúnebres se realizarán en La Junta, el municipio donde nació y donde será despedida por sus seres queridos.

Su fallecimiento revive uno de los capítulos más recordados de la vida del ‘Cacique de La Junta’ y de los años que antecedieron a su consolidación como una de las grandes figuras del vallenato.