Luister La Voz, Hamilton y YELEX: tres sonidos de Cartagena que llevan el Caribe a nuevas audiencias

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Resumen: Un comunicado de Noujau Sound reúne las trayectorias de Luister La Voz, Hamilton y YELEX en las celebraciones de la Independencia de Cartagena. El balance destaca las colaboraciones y el EP acústico de Luister, la expansión musical de Hamilton y su concierto anunciado para el 3 de abril de 2027 en Bogotá, y la participación de YELEX en Wakanda Fest y el recorrido de "USAME" en Spotify, con cifras atribuidas al equipo de prensa.

En las celebraciones de la Independencia de Cartagena, la música también tiene protagonistas: Luister La Voz, Hamilton y YELEX. Un comunicado de Noujau Sound, fechado el 12 de noviembre de 2026, reúne los recorridos de estos tres artistas cartageneros para mostrar cómo la champeta, los sonidos afrocaribeños y las fusiones urbanas encuentran nuevas audiencias dentro y fuera de Colombia.

No son tres propuestas iguales ni atraviesan el mismo momento de sus carreras. Mientras Luister La Voz suma colaboraciones y explora un formato acústico, Hamilton amplía su presencia con alianzas musicales y una próxima cita en Bogotá. YELEX, por su parte, avanza con presentaciones en festivales y canciones que conectan con públicos de otras ciudades.

El punto que comparten es Cartagena, una ciudad que aparece en sus propuestas como origen e identidad. La selección del equipo de prensa pone el foco en artistas que dialogan con tendencias contemporáneas sin desprenderse de los ritmos del Caribe colombiano.

Luister La Voz: de la champeta al formato acústico

Luis Carlos Cabeza de Ávila, conocido como Luister La Voz, combina la champeta con sonidos urbanos y una interpretación melódica. Según el comunicado, su colaboración con Manuel Turizo en «Vulnerable» alcanzó el top 10 del Billboard Colombia Hot 100 durante 2026, uno de los hitos que su equipo destaca en esta etapa.

El documento también reporta su primera nominación a los HEAT Latin Music Awards, en la categoría Mejor Artista Región Andina, y su participación en Spotify RADAR Fest 2026, en Bogotá. Son espacios que el equipo presenta como parte de la llegada de su música a públicos más amplios.

Otra cara de ese proceso es «Tu terapia favorita», su EP acústico. La propuesta abre un espacio distinto para su voz y sus canciones. Para la noche del 12 de noviembre, el boletín anunció «Feliz cumpleaños Luis Carlos» como el último lanzamiento de este trabajo, sin que el comunicado precise una hora de estreno.

Lea también: Luister La Voz presenta «Calle Pública», la canción inédita de su EP acústico «Tu Terapia Favorita».

Hamilton conecta el afrobeats con su identidad cartagenera

Conocido como AfroRockStar y «El Peladito de CTG», Hamilton construye su propuesta con afrobeats, dancehall, música urbana e influencias del Caribe. El comunicado destaca entre sus reconocimientos de 2026 su aparición en la portada de Forbes Colombia 30 Under 30, su selección para YouTube Foundry y su primera nominación a Premio Lo Nuestro.

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En el terreno de las colaboraciones, el artista presentó «Arroz con Huevo» junto al panameño SECH. El encuentro conecta las propuestas de ambos intérpretes a través de los afrobeats y las influencias tropicales. El boletín también señala su participación con Manuel Turizo en «YO YO», canción del álbum «APAMBICHAO, VOL. 2».

Más adelante en su agenda aparece un concierto propio en el Movistar Arena de Bogotá, anunciado para el 3 de abril de 2027. De acuerdo con Noujau Sound, será su primera presentación en solitario en ese escenario y el cierre de la gira nacional «El Peladito de Cartagena Colombia Tour».

YELEX suma escenarios y escuchas fuera de su ciudad

En este panorama, YELEX representa una trayectoria que continúa abriéndose camino. Su propuesta mezcla sonidos urbanos contemporáneos con influencias afrocaribeñas, y entre sus presentaciones recientes está el Wakanda Fest de Cartagena, donde compartió cartel con SECH y Gyptian.

El comunicado resalta esa participación como una oportunidad de mostrar su trabajo junto a artistas internacionales. Más que una competencia entre los nombres del festival, el recorrido permite observar los espacios que están encontrando las propuestas locales para llegar a otros públicos.

A ello se suma «USAME», su colaboración con Hamilton y The Prodigiez. Según el equipo de prensa, la canción supera las 300.000 reproducciones en Spotify y registró los puestos 18 en Local Pulse Bogotá y 21 en Local Pulse Medellín. Estos resultados ya habían sido reseñados por Minuto30 en una nota previa, por lo que forman parte del balance de su carrera y no de un anuncio nuevo de posiciones.

Lea también: YELEX pasó por el Wakanda Fest y «Úsame» llegó a los charts de Spotify.

Tres recorridos con una raíz en Cartagena

La champeta, el afrobeats y las fusiones urbanas sirven como puntos de encuentro, pero cada artista trabaja con una identidad propia. Las colaboraciones, los formatos acústicos, los festivales y las plataformas digitales son distintos caminos para acercarse a nuevos oyentes.

En medio de las fiestas de independencia, el balance propuesto por Noujau Sound invita a mirar esa diversidad musical. Luister La Voz, Hamilton y YELEX muestran tres recorridos que parten de Cartagena y mantienen a la ciudad presente mientras buscan ampliar su lugar en la escena colombiana y latinoamericana.