Luister La Voz presenta «Calle Pública», la canción inédita de su EP acústico «Tu Terapia Favorita»

Resumen: Resumen: El artista cartagenero Luister La Voz estrenó el 4 de noviembre "Calle Pública", la única canción inédita de su EP acústico "Tu Terapia Favorita", que también incluye nuevas versiones de "Vulnerable", "Feliz Cumpleaños" y "Ozono". El sencillo cuenta una historia de desamor, falsas apariencias y doble moral. El EP comenzó su lanzamiento el 1 de noviembre y se completará el 12 de noviembre.

El artista cartagenero Luister La Voz estrenó este 4 de noviembre «Calle Pública», su nuevo sencillo y la única canción inédita de «Tu Terapia Favorita», un EP grabado en formato 100% acústico que versiona algunas de las canciones más importantes de su repertorio.

De acuerdo con el comunicado de prensa enviado por su equipo, el tema llega en medio de una propuesta que apuesta por la cercanía y la emoción, y se convierte en el nuevo capítulo de una etapa musical en la que el cantante revisita su historia desde otro formato.

Así suena «Calle Pública»

Hay personas que se presentan como un misterio, que hablan de exclusividad y construyen una imagen impecable, hasta que la realidad termina revelando otra historia. Esa es la contradicción que Luister La Voz lleva a «Calle Pública», una historia de decepción amorosa en la que las apariencias terminan cayéndose.

La canción retrata a una persona que presume de humildad, pero que esconde vanidad; que proyecta una imagen de inocencia mientras sus acciones cuentan algo completamente distinto.

«Tanto que dices tener humildad, pero eres pura vanidad», canta Luister en uno de los momentos que resumen el conflicto de la canción. Entre reproches y verdades que llegan después de una decepción, el artista construye el retrato de alguien que termina enfrentándose a las consecuencias de sus propias contradicciones.

La historia encuentra uno de sus puntos más contundentes en la imagen de una persona que aparentaba ser intocable, pero que termina perdiendo aquello que la hacía especial. Una figura que se mostraba como «la niña de casa», mientras escondía una realidad muy distinta detrás de esa fachada.

Según el equipo del artista, se trata de una historia de desamor que encuentra su fuerza en la honestidad de sus palabras y en una interpretación que pone el foco sobre la emoción.

Una canción inédita dentro de un EP que revisita su historia

«Calle Pública» hace parte de «Tu Terapia Favorita», el nuevo EP acústico de Luister La Voz, una propuesta que invita a escuchar desde otra perspectiva algunas de las canciones que han acompañado su recorrido musical.

El proyecto está compuesto por cuatro canciones: «Vulnerable», «Calle Pública», «Feliz Cumpleaños» y «Ozono». Mientras las otras tres entregas presentan nuevas versiones acústicas de canciones previamente lanzadas por el artista, «Calle Pública» es la única composición inédita del EP.

Esa condición convierte al sencillo en una pieza central del proyecto: una historia nueva que aparece en medio de canciones conocidas y que ofrece al público la oportunidad de descubrir una faceta diferente de Luister.

El lanzamiento del EP comenzó el pasado 1 de noviembre con «Vulnerable», continuó con «Calle Pública» este 4 de noviembre y seguirá con «Ozono» el 8 de noviembre y «Feliz Cumpleaños» el 12 de noviembre.

La propuesta acústica plantea una experiencia más íntima, en la que las canciones encuentran espacio para acercarse a sus letras y a las emociones que las atraviesan. En ese contexto, «Calle Pública» introduce una historia nueva dentro de un repertorio que ya forma parte de la relación de Luister con sus seguidores.

Luister La Voz: del Caribe colombiano a una nueva etapa musical

Luis Carlos Cabeza de Ávila, conocido artísticamente como Luister La Voz, es un cantante y compositor nacido en Cartagena de Indias. Su propuesta conecta la esencia de la champeta y los sonidos del Caribe colombiano con las expresiones de la música urbana, y lo ha consolidado como uno de los referentes de la evolución de esos géneros.

Su recorrido reciente incluye colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, con quien presentó «Vulnerable», canción que alcanzó el top 10 del Billboard Colombia Hot 100. Además, recibió su primera nominación a los HEAT Latin Music Awards en la categoría Mejor Artista Región Andina, cuya entrega se realizará este jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México.

Según su equipo de prensa, en 2026 el artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, con presencia simultánea en el Billboard Colombia Hot 100 y una agenda de presentaciones que supera las 150 fechas con entradas agotadas.

Con «Tu Terapia Favorita», el cartagenero continúa explorando nuevas maneras de presentar su música, esta vez desde un formato que pone en primer plano las canciones, sus historias y la conexión con quienes las escuchan.

«Calle Pública» ya está disponible en plataformas digitales, como parte de «Tu Terapia Favorita», el EP acústico de Luister La Voz.