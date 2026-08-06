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Resumen: Laura Tobón confirmó que está esperando a su segundo hijo y compartió con sus seguidores el momento en que conoció el sexo del bebé junto a su esposo Álvaro Rodríguez, su hijo Lucca y su mascota Patacón. La presentadora estaba convencida de que tendría una niña, mientras que su esposo e hijo creían que sería un niño, por lo que el resultado terminó sorprendiéndola. El nuevo integrante será hermano menor de Lucca y su nacimiento está previsto para octubre. Hasta ahora, la pareja no ha revelado cuál será su nombre.

¡Laura Tobón confirmó el género de su segundo bebé! Así fue la emotiva revelación

Laura Tobón atraviesa una nueva etapa familiar y recientemente compartió uno de los momentos más esperados desde que anunció su segundo embarazo: la revelación del sexo de su bebé.

La presentadora y modelo organizó una celebración junto a su esposo, Álvaro Rodríguez; su hijo Lucca y su mascota Patacón. El encuentro quedó registrado en varias publicaciones que posteriormente compartió en sus redes sociales.

El resultado confirmó que la familia recibirá nuevamente a un niño, una noticia que tomó por sorpresa a Tobón porque estaba convencida de que esperaba una niña.

Laura Tobón pensaba que tendría una niña

Antes de conocer el resultado, la presentadora había contado que tenía la sensación de que su segundo bebé sería una niña. En una de las publicaciones relacionadas con la revelación, incluso explicó que había soñado con esa posibilidad.

Su esposo, en cambio, se mostró mucho más seguro de que tendrían otro niño. Lucca también esperaba que su próximo hermano fuera varón.

La diferencia entre las predicciones quedó expuesta durante el momento de la revelación, cuando los globos azules confirmaron el sexo del bebé.

La presentadora acompañó las imágenes con el mensaje “IT’S A BOY” y reconoció: “yo en shock juré que era niña”.

Tobón también aprovechó para bromear sobre la dinámica de su hogar y aseguró que continuará siendo la mujer de la casa. Al mismo tiempo, le dio la bienvenida a su segundo hijo y manifestó la emoción que siente junto a su familia por comenzar esta nueva etapa.

Así fue la revelación junto a su familia

El momento fue compartido con Álvaro Rodríguez, Lucca y Patacón. En los registros publicados por Tobón se puede observar la reacción de la familia al descubrir el resultado.

La sorpresa de la presentadora se convirtió en uno de los detalles más comentados, pues su reacción coincidió con lo que ella misma había contado previamente sobre su intuición durante el embarazo.

Lucca se prepara para ser hermano mayor

El nuevo embarazo representa un cambio importante para Lucca, quien ahora se prepara para asumir el papel de hermano mayor.

Laura Tobón había manifestado anteriormente su deseo de ampliar la familia y darle compañía a su primer hijo. La presentadora anunció públicamente su segundo embarazo el 9 de junio de 2026, después de mantenerlo en privado durante los primeros meses.

Según contó posteriormente en una entrevista con La Red, para ese momento tenía cinco meses de embarazo y el nacimiento está previsto para octubre.

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La presentadora explicó que había esperado antes de hacer público el embarazo debido a las dificultades que experimentó durante el proceso para convertirse en madre por primera vez.

En el anuncio inicial, realizado junto con Marie Claire Colombia y posteriormente reseñado por medios como Semana, Tobón describió esta nueva etapa como un momento marcado por la tranquilidad y el amor.

Desde entonces, ha compartido con sus seguidores diferentes momentos relacionados con la espera de su segundo hijo.

La historia de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez

Álvaro Rodríguez, esposo de la presentadora, es empresario. La pareja se conoció en Valledupar durante el Festival de la Leyenda Vallenata.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Televisión, Laura se encontraba trabajando como periodista mientras Rodríguez asistía al evento como espectador.

Después de ese primer encuentro volvieron a coincidir en Bogotá. Posteriormente comenzaron a salir y, tras varias citas, formalizaron su relación.

Con el tiempo formaron una familia y se convirtieron en padres de Lucca. Ahora se preparan para recibir a su segundo hijo.

El nombre del bebé todavía es una incógnita

Aunque la familia ya conoce el sexo del bebé, Laura Tobón y Álvaro Rodríguez todavía no han revelado públicamente qué nombre tendrá.

Por ahora, la llegada del pequeño está prevista para octubre, según lo que la presentadora había contado previamente.

La revelación permitió despejar una de las principales incógnitas del embarazo y dejó una particular anécdota: mientras Laura estaba segura de que tendría una niña, su esposo e hijo esperaban que llegara otro niño a la familia.