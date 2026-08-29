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    «Solo tengo medio corazón»: El clamor de un niño de 7 años al presidente De La Espriella que movilizó al Gobierno de inmediato

    El pequeño Lucas tiene una afección cardiaca que requiere cirugía inmediata

    Publicado por: SoloDuque

    lucas
    «Solo tengo medio corazón»: El clamor de un niño de 7 años al presidente De La Espriella que movilizó al Gobierno de inmediato

    Resumen: El pequeño Lucas Francesco Murillo García conmovió al país con un video en el que ruega por una cirugía urgente. La ministra de Salud, Ana María Vesga, respondió de inmediato para contactar a la familia y gestionar el procedimiento.

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    Minuto30.com .- Las redes sociales se convirtieron en el puente para un milagro de vida durante la noche de este viernes 28 de agosto. Un desgarrador video protagonizado por Lucas Francesco Murillo García, un niño de apenas 7 años de edad, encendió las alarmas de la solidaridad en todo el país tras enviarle un mensaje directo al presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

    Con la inocencia de su edad, pero consciente de la gravedad de su estado, el pequeño Lucas miró a la cámara y lanzó una súplica que tocó las fibras de miles de internautas: necesita de manera urgente una cirugía a corazón abierto para poder seguir viviendo, ya que, en sus propias y dolorosas palabras, «solo tengo medio corazón».

    La respuesta inmediata del Gobierno

    La viralización del video fue tan rápida que no tardó en llegar a los despachos del alto Gobierno. En cuestión de minutos, la ministra de Salud, Ana María Vesga, utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para anunciar que la cartera gubernamental asumió el caso y está lista para coordinar la intervención médica.

    «Buscamos a este chiquito si alguien tiene el contacto de la mamá 🙏», publicó la funcionaria desde su perfil (@AnaVesga_G), desatando una gigantesca cruzada virtual para dar con el paradero de los padres de Lucas.

    La «patria milagro» se une por Lucas

    El rápido actuar del Ministerio de Salud ha generado una avalancha de reacciones positivas en las plataformas digitales. Los usuarios han inundado las redes con mensajes de esperanza, celebrando la empatía institucional frente al drama del menor.

    Los ciudadanos, conmovidos, han destacado en múltiples comentarios que la denominada «Patria Milagro» demuestra que «tiene corazón». Mientras tanto, miles de colombianos continúan compartiendo el rostro de Lucas Francesco, a la espera de que la cirugía se concrete en las próximas horas y el pequeño pueda ingresar al quirófano para recibir esa segunda oportunidad de vida.

    Mensaje de Lucas y respuesta de la ministra en redes

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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