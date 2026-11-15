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    • Lotería del Cauca: $8.000 millones despachados a Buenaventura, todos los resultados del 14 de noviembre

    Consulte todos los resultados de la Lotería del Cauca del sábado 14 de noviembre: premio mayor, números y series de los secos del sorteo 2637 y cuadro aquí.

    Publicado por: SoloDuque

    Lotería del Cauca, imagen de archivo del repositorio de Minuto30
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    Lotería del Cauca: $8.000 millones despachados a Buenaventura, todos los resultados del 14 de noviembre

    Resumen: El sorteo 2637 de la Lotería del Cauca dejó el premio mayor de $8.000 millones en el número 3633, serie 102, despachado a Buenaventura. Consulte todos los secos.

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    La Lotería del Cauca ya tiene resultados para el sorteo 2637, realizado el sábado 14 de noviembre de 2026. El premio mayor de 8.000 millones de pesos correspondió al número 3633, de la serie 102, de acuerdo con el cuadro de resultados de la jornada.

    El registro señala que esta combinación fue despachada a Buenaventura. Ese dato corresponde al destino de distribución del billete y no identifica a la persona que pueda tenerlo. Por eso, no equivale a confirmar que un ganador ya se haya presentado a reclamar el dinero ni permite establecer su identidad.

    Además del premio mayor, el sorteo incluyó un seco de 300 millones de pesos, uno de 200 millones, dos de 100 millones, tres de 50 millones y 29 secos de 10 millones. A continuación puede consultar las combinaciones de cada grupo y, al final de esta nota, la imagen con el listado completo.

    Lea también: Lotería de Boyacá del 14 de noviembre: resultados completos del sorteo 4650.

    Resultado del premio mayor de la Lotería del Cauca

    • Número: 3633.
    • Serie: 102.
    • Premio: 8.000 millones de pesos.
    • Despachado a: Buenaventura.
    • Sorteo: 2637.
    • Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

    Para revisar este resultado es importante comparar las dos partes de la combinación: las cuatro cifras del número y los tres dígitos de la serie. No basta con encontrar el número en el listado sin comprobar la serie que aparece a su lado. La misma revisión debe hacerse con los premios secos.

    Secos de 300, 200 y 100 millones de pesos

    El seco de 300 millones de pesos correspondió al 7066, serie 210, despachado a Manizales. Por su parte, el de 200 millones quedó en el 0886, serie 089, con despacho a Medellín. En esta última combinación, los ceros iniciales forman parte del resultado y deben conservarse al consultar el billete.

    Los dos secos de 100 millones de pesos fueron para las siguientes combinaciones:

    Seguir canal en WhatsAppLoterías
    • 2809, serie 107: despachado a Sogamoso.
    • 5936, serie 209: despachado a Riohacha.

    Los tres secos de 50 millones de pesos

    En este grupo, el cuadro del sorteo 2637 registra los números y series que se relacionan a continuación. Cada renglón corresponde a una combinación distinta, por lo que el número de una fila no debe cruzarse con la serie de otra.

    • 3588, serie 234.
    • 6850, serie 201.
    • 7154, serie 216.

    Los 29 secos de 10 millones: números y series

    Estos son todos los resultados de los secos de 10 millones de pesos. La primera columna corresponde al número y la segunda a su serie. Se mantienen los ceros a la izquierda para facilitar la comparación con el cuadro completo.

    Número Serie
    4641 092
    2648 243
    9832 130
    0356 172
    1812 178
    7364 083
    1972 023
    9120 178
    9183 130
    5294 250
    4793 153
    7387 247
    9472 164
    8823 069
    3371 098
    6030 300
    0535 259
    2615 217
    6175 116
    4580 215
    1921 041
    3442 184
    9873 280
    6716 291
    1354 118
    6936 213
    1758 273
    1073 018
    6519 159

    Cómo revisar el cuadro completo de resultados

    Antes de dar por terminado el chequeo, confirme que su consulta corresponde al sorteo del 14 de noviembre y no a una jornada anterior. El número de sorteo, 2637, aparece en la parte superior derecha de la imagen, junto a la fecha. Debajo está el premio mayor y después se encuentran los premios secos, organizados según su valor.

    El listado de los 29 secos de 10 millones está distribuido en tres columnas dentro de la imagen. Para leerlo correctamente, conserve cada pareja de número y serie tal como aparece. En el texto de esta nota esas combinaciones se presentan una debajo de otra, sin cambiar sus dígitos.

    Si encuentra una coincidencia, contraste nuevamente el número y la serie con los canales oficiales de la Lotería del Cauca antes de iniciar cualquier trámite. Este cuadro permite consultar los resultados del sorteo, pero no certifica por sí solo la titularidad de un billete ni confirma el cobro de un premio.

    Entre los lugares de despacho que sí aparecen en el cuadro están ciudades de distintas regiones del país: Buenaventura para el mayor, Manizales y Medellín para los dos secos de mayor valor, y Sogamoso y Riohacha para los premios de cien millones. La imagen no incluye una ciudad de despacho para cada uno de los demás secos, de modo que no se les atribuye aquí un destino que no figure en el listado. Tampoco se publican nombres de compradores, pues el cuadro solo presenta combinaciones y datos del sorteo.

    También te puede interesar: Los resultados del anterior sorteo de la Lotería del Cauca, el 2636.

    Todos los resultados de la Lotería del Cauca del 14 de noviembre

    Resultados completos Lotería del Cauca sorteo 2637 del 14 de noviembre de 2026
    Resultados del sorteo 2637. Lotería del Cauca.
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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