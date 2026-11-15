Lotería del Cauca: $8.000 millones despachados a Buenaventura, todos los resultados del 14 de noviembre

Foto de archivo.

Resumen: El sorteo 2637 de la Lotería del Cauca dejó el premio mayor de $8.000 millones en el número 3633, serie 102, despachado a Buenaventura. Consulte todos los secos.

La Lotería del Cauca ya tiene resultados para el sorteo 2637, realizado el sábado 14 de noviembre de 2026. El premio mayor de 8.000 millones de pesos correspondió al número 3633, de la serie 102, de acuerdo con el cuadro de resultados de la jornada.

El registro señala que esta combinación fue despachada a Buenaventura. Ese dato corresponde al destino de distribución del billete y no identifica a la persona que pueda tenerlo. Por eso, no equivale a confirmar que un ganador ya se haya presentado a reclamar el dinero ni permite establecer su identidad.

Además del premio mayor, el sorteo incluyó un seco de 300 millones de pesos, uno de 200 millones, dos de 100 millones, tres de 50 millones y 29 secos de 10 millones. A continuación puede consultar las combinaciones de cada grupo y, al final de esta nota, la imagen con el listado completo.

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Resultado del premio mayor de la Lotería del Cauca

Número: 3633.

Serie: 102.

Premio: 8.000 millones de pesos.

Despachado a: Buenaventura.

Sorteo: 2637.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Para revisar este resultado es importante comparar las dos partes de la combinación: las cuatro cifras del número y los tres dígitos de la serie. No basta con encontrar el número en el listado sin comprobar la serie que aparece a su lado. La misma revisión debe hacerse con los premios secos.

Secos de 300, 200 y 100 millones de pesos

El seco de 300 millones de pesos correspondió al 7066, serie 210, despachado a Manizales. Por su parte, el de 200 millones quedó en el 0886, serie 089, con despacho a Medellín. En esta última combinación, los ceros iniciales forman parte del resultado y deben conservarse al consultar el billete.

Los dos secos de 100 millones de pesos fueron para las siguientes combinaciones:

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2809, serie 107: despachado a Sogamoso.

5936, serie 209: despachado a Riohacha.

Los tres secos de 50 millones de pesos

En este grupo, el cuadro del sorteo 2637 registra los números y series que se relacionan a continuación. Cada renglón corresponde a una combinación distinta, por lo que el número de una fila no debe cruzarse con la serie de otra.

3588, serie 234.

6850, serie 201.

7154, serie 216.

Los 29 secos de 10 millones: números y series

Estos son todos los resultados de los secos de 10 millones de pesos. La primera columna corresponde al número y la segunda a su serie. Se mantienen los ceros a la izquierda para facilitar la comparación con el cuadro completo.

Número Serie 4641 092 2648 243 9832 130 0356 172 1812 178 7364 083 1972 023 9120 178 9183 130 5294 250 4793 153 7387 247 9472 164 8823 069 3371 098 6030 300 0535 259 2615 217 6175 116 4580 215 1921 041 3442 184 9873 280 6716 291 1354 118 6936 213 1758 273 1073 018 6519 159

Cómo revisar el cuadro completo de resultados

Antes de dar por terminado el chequeo, confirme que su consulta corresponde al sorteo del 14 de noviembre y no a una jornada anterior. El número de sorteo, 2637, aparece en la parte superior derecha de la imagen, junto a la fecha. Debajo está el premio mayor y después se encuentran los premios secos, organizados según su valor.

El listado de los 29 secos de 10 millones está distribuido en tres columnas dentro de la imagen. Para leerlo correctamente, conserve cada pareja de número y serie tal como aparece. En el texto de esta nota esas combinaciones se presentan una debajo de otra, sin cambiar sus dígitos.

Si encuentra una coincidencia, contraste nuevamente el número y la serie con los canales oficiales de la Lotería del Cauca antes de iniciar cualquier trámite. Este cuadro permite consultar los resultados del sorteo, pero no certifica por sí solo la titularidad de un billete ni confirma el cobro de un premio.

Entre los lugares de despacho que sí aparecen en el cuadro están ciudades de distintas regiones del país: Buenaventura para el mayor, Manizales y Medellín para los dos secos de mayor valor, y Sogamoso y Riohacha para los premios de cien millones. La imagen no incluye una ciudad de despacho para cada uno de los demás secos, de modo que no se les atribuye aquí un destino que no figure en el listado. Tampoco se publican nombres de compradores, pues el cuadro solo presenta combinaciones y datos del sorteo.

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Todos los resultados de la Lotería del Cauca del 14 de noviembre