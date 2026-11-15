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Resumen: Desde el 1 de enero de 2027, las patinetas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal deberán llevar una placa de identificación técnica, según la Ley 2486 de 2025. La lámina de aluminio negro mate mide 104 por 30 milímetros e incluirá datos como serie, potencia y velocidad máxima. Segway Colombia entregará placas gratis a sus usuarios en diciembre de 2026.

Las patinetas eléctricas tendrán placa obligatoria desde enero de 2027: así será y cómo conseguirla gratis

Desde el 1 de enero de 2027, las patinetas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal deberán tener una placa de identificación técnica en Colombia. La exigencia está contemplada en la Ley 2486 de 2025 y en la regulación del Ministerio de Transporte.

La placa no es una matrícula como la que usan los carros y las motos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Se trata de una identificación específica para los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, que permite conocer las principales características técnicas de cada uno.

¿Cómo será la placa de las patinetas eléctricas?

El distintivo será una lámina de aluminio negro mate, de 104 milímetros de largo por 30 milímetros de ancho. La placa deberá traer los siguientes datos del vehículo:

Número de serie.

Año de fabricación.

Potencia.

Velocidad máxima.

Marca.

Modelo.

Peso.

Categoría y clase del vehículo.

¿Qué vehículos deben tener la placa?

La obligación cobija a las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con una potencia continua no mayor a 350 vatios y una velocidad asistida de hasta 25 kilómetros por hora.

También aplica para las patinetas eléctricas, los monopatines y otros vehículos de movilidad personal de una sola plaza, con una potencia instalada de hasta 1.000 vatios y una velocidad máxima por diseño de 40 kilómetros por hora.

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¿Cómo obtener gratis la placa para la patineta eléctrica?

Con la entrada en vigor de la medida, Segway Colombia, representada por CKT Global, anunció que entregará las placas de manera gratuita a sus usuarios durante diciembre de 2026.

La compañía habilitó un proceso de inscripción digital para los propietarios de sus vehículos en el país. La primera fase tendrá un inventario limitado de 2.000 placas y estará disponible exclusivamente para vehículos importados por Segway Colombia.

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Una vez hecha la inscripción, la empresa coordinará la entrega desde diciembre en sus puntos físicos de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Quienes vivan en otras ciudades también recibirán la placa sin costo, pero deberán asumir el valor del envío mediante las transportadoras aliadas, según los términos y condiciones.

Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de la compañía, explicó que la iniciativa busca facilitar el cumplimiento de los nuevos requisitos. «Nuestros usuarios han sido pioneros en adoptar un medio de transporte urbano limpio, seguro y eficiente. Con esta iniciativa queremos facilitarles el acceso a su identificación sin ningún costo, garantizando que sigan circulando con tranquilidad», señaló.

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Qué deben hacer los dueños de patinetas de otras marcas

La entrega gratuita anunciada por Segway Colombia aplica solo para los vehículos importados por esa empresa, y en su primera fase el inventario es limitado. Los propietarios de patinetas, monopatines o bicicletas eléctricas de otras marcas deberán estar atentos a la información que den el Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito sobre cómo se tramitará la placa en su caso.

La fecha de entrada en vigor es el 1 de enero de 2027, por lo que quienes usan estos vehículos a diario tienen todavía algunas semanas para informarse, revisar los datos técnicos de su equipo, como el número de serie, la potencia y la velocidad máxima, y verificar si su vehículo cumple las características que fija la norma.

Las patinetas eléctricas se han vuelto un medio de transporte frecuente en las ciudades del país, y la identificación técnica busca que cada vehículo pueda ser reconocido por sus características. Con la placa, las autoridades podrán saber de qué tipo de vehículo se trata y si cumple los límites de potencia y velocidad que establece la ley.

Por ahora, lo único confirmado es la obligación de contar con la placa desde enero de 2027, sus medidas y los datos que deberá llevar, y el plan de entrega gratuita de Segway Colombia para sus usuarios durante diciembre de 2026.