Lotería del Cauca: premio mayor de $8.000 millones fue despachado a Medellín, resultados del sorteo 2636

La Lotería del Cauca realizó el sábado 7 de noviembre de 2026 el sorteo número 2636, con un premio mayor de $8.000 millones. El número ganador fue el 2073 de la serie 040, y el billete fue despachado a Medellín, según los resultados publicados tras el sorteo y contrastados con otros medios.

Si usted compró un billete o una fracción de esta lotería en Medellín, revíselo con calma: el premio mayor corresponde a un billete despachado a la ciudad. Además, el plan de premios incluyó 36 premios secos: uno de $300 millones, uno de $200 millones, dos de $100 millones, tres de $50 millones y 29 de $10 millones.

Los resultados fueron cotejados con Blu Radio, Infobae y Colombia.com, y coinciden con la tabla oficial del sorteo. Esta lotería se juega todos los sábados y es una de las apuestas tradicionales de los fines de semana en el país.

Premio mayor de $8.000 millones

Premio mayor de $8.000 millones: número 2073, serie 040 (despachado a Medellín).

Secos de $300 y $200 millones

Seco de $300 millones: número 7837, serie 098 (despachado a Buenaventura).

número 7837, serie 098 (despachado a Buenaventura). Seco de $200 millones: número 5456, serie 014 (despachado a Cali).

Para cobrar un seco, el número y la serie del billete deben aparecer juntos en la lista de ganadores.

2 secos de $100 millones

Número 1008 , serie 078 (despachado a Barranquilla)

, serie 078 (despachado a Barranquilla) Número 9047, serie 129 (despachado a Medellín)

3 secos de $50 millones

Número 4322 , serie 036

, serie 036 Número 7435 , serie 273

, serie 273 Número 2498, serie 100

29 secos de $10 millones

Número 8944 , serie 104

, serie 104 Número 1952 , serie 236

, serie 236 Número 6153 , serie 168

, serie 168 Número 9258 , serie 273

, serie 273 Número 5760 , serie 175

, serie 175 Número 8087 , serie 176

, serie 176 Número 8738 , serie 298

, serie 298 Número 5684 , serie 191

, serie 191 Número 2951 , serie 233

, serie 233 Número 4169 , serie 134

, serie 134 Número 2152 , serie 027

, serie 027 Número 9893 , serie 123

, serie 123 Número 2433 , serie 216

, serie 216 Número 0974 , serie 127

, serie 127 Número 6164 , serie 162

, serie 162 Número 5411 , serie 095

, serie 095 Número 6108 , serie 244

, serie 244 Número 4571 , serie 072

, serie 072 Número 5695 , serie 049

, serie 049 Número 4715 , serie 189

, serie 189 Número 3863 , serie 015

, serie 015 Número 1456 , serie 125

, serie 125 Número 8813 , serie 227

, serie 227 Número 2973 , serie 107

, serie 107 Número 8348 , serie 125

, serie 125 Número 9946 , serie 185

, serie 185 Número 2192 , serie 293

, serie 293 Número 5622 , serie 263

, serie 263 Número 9067, serie 103

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería del Cauca hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El billete lleva un número de cuatro cifras y una serie, y es válido únicamente para el sorteo de la fecha impresa en él.

Después del sorteo, conserve el billete en buen estado y compare el número y la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. Si hay diferencias entre las listas que circulan en medios y redes, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que se consulta en los canales de la propia lotería.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo, no alterarlo ni dañarlo y verificar su número y serie con los resultados oficiales. Los requisitos para reclamar el premio y los puntos de pago los define la Lotería del Cauca, por lo que lo más seguro es consultar directamente sus canales oficiales o al distribuidor donde compró el billete. Los premios tienen un plazo para reclamarse, y pasado ese tiempo el billete pierde su derecho al pago.

Próximo sorteo

La Lotería del Cauca juega todos los sábados, por lo que su próximo sorteo corresponde al sábado 14 de noviembre de 2026. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se recomienda comprar solo en puntos de venta autorizados.

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Resultados oficiales del sorteo 2636