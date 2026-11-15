Lotería de Boyacá del 14 de noviembre: resultados completos del sorteo 4650 y sus $15.000 millones

Resumen: El sorteo 4650 de la Lotería de Boyacá, del sábado 14 de noviembre de 2026, tuvo como resultado del premio mayor de $15.000 millones el número 4483, serie 012. El cuadro incluye los premios Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía, además del lanzamiento adicional 132824 para un bono consumible de $50 millones. Consulte todos los números y series y la imagen completa de resultados.

La Lotería de Boyacá publicó los resultados del sorteo 4650, correspondiente al sábado 14 de noviembre de 2026. Según el cuadro de resultados de la entidad, el premio mayor de $15.000 millones correspondió al número 4483, de la serie 012. La relación también incluye los premios secos y un lanzamiento adicional.

Para quienes tienen un billete de este sorteo, la consulta no termina con el premio mayor. El cuadro presenta cuatro premios individuales, además de los grupos Berraquera, Optimismo y Valentía. A continuación puede revisar cada combinación, con sus cuatro cifras y los tres dígitos de la serie, sin omitir los ceros iniciales.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá del 14 de noviembre

El resultado principal fue el 4483, serie 012, por un premio mayor anunciado de $15.000 millones. Es importante distinguir el número del billete y su serie al comparar los datos: en esta ocasión, la serie del premio mayor comienza con cero.

El sorteo está identificado con el número 4650. Esa referencia permite diferenciar estos resultados de los de otras semanas y comprobar que la fecha del billete coincida con la del cuadro que se está consultando.

Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza

Los cuatro premios secos individuales quedaron distribuidos así:

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Fortuna, por $1.000 millones: número 0832, serie 072.

número 0832, serie 072. Alegría, por $400 millones: número 3442, serie 396.

número 3442, serie 396. Ilusión, por $300 millones: número 3183, serie 174.

número 3183, serie 174. Esperanza, por $100 millones: número 1909, serie 332.

En el premio Fortuna también aparecen ceros al comienzo del número y de la serie. Por eso, la combinación se presenta completa como 0832 y 072, tal como figura en la imagen de resultados, para facilitar la comparación con el billete.

4 premios Berraquera de $50 millones cada uno

Número 7015 , serie 370 .

, serie . Número 5987 , serie 259 .

, serie . Número 3596 , serie 028 .

, serie . Número 8704, serie 293.

15 premios Optimismo de $20 millones cada uno

Número 8417 , serie 088 .

, serie . Número 0292 , serie 068 .

, serie . Número 5011 , serie 087 .

, serie . Número 9761 , serie 199 .

, serie . Número 5157 , serie 447 .

, serie . Número 4743 , serie 141 .

, serie . Número 0896 , serie 027 .

, serie . Número 4407 , serie 206 .

, serie . Número 2393 , serie 043 .

, serie . Número 8286 , serie 170 .

, serie . Número 5901 , serie 317 .

, serie . Número 2610 , serie 125 .

, serie . Número 7151 , serie 462 .

, serie . Número 8024 , serie 448 .

, serie . Número 3001, serie 273.

36 premios Valentía de $10 millones cada uno

Número 0247 , serie 284 .

, serie . Número 0504 , serie 404 .

, serie . Número 0515 , serie 061 .

, serie . Número 0647 , serie 165 .

, serie . Número 0769 , serie 200 .

, serie . Número 0935 , serie 365 .

, serie . Número 1173 , serie 291 .

, serie . Número 1722 , serie 021 .

, serie . Número 1964 , serie 245 .

, serie . Número 2401 , serie 336 .

, serie . Número 3035 , serie 225 .

, serie . Número 3168 , serie 469 .

, serie . Número 3528 , serie 122 .

, serie . Número 4261 , serie 125 .

, serie . Número 4473 , serie 452 .

, serie . Número 4576 , serie 180 .

, serie . Número 4688 , serie 018 .

, serie . Número 5449 , serie 100 .

, serie . Número 5533 , serie 422 .

, serie . Número 5564 , serie 329 .

, serie . Número 5576 , serie 076 .

, serie . Número 6203 , serie 106 .

, serie . Número 6334 , serie 274 .

, serie . Número 6569 , serie 151 .

, serie . Número 6805 , serie 048 .

, serie . Número 6982 , serie 124 .

, serie . Número 7292 , serie 129 .

, serie . Número 7411 , serie 148 .

, serie . Número 7490 , serie 464 .

, serie . Número 7977 , serie 458 .

, serie . Número 9055 , serie 143 .

, serie . Número 9276 , serie 131 .

, serie . Número 9606 , serie 369 .

, serie . Número 9662 , serie 035 .

, serie . Número 9900 , serie 030 .

, serie . Número 9919, serie 350.

Lanzamiento adicional: número y premio

El lanzamiento adicional registró el número 132824. El cuadro lo presenta como un bono consumible de $50 millones, una denominación distinta de la del premio mayor y de los premios secos. En esta sección de la imagen aparece una combinación de seis cifras, sin una serie al lado.

La imagen completa permite consultar en un solo lugar el premio mayor, el lanzamiento adicional y cada uno de los secos del sorteo. Al revisar su billete, tenga en cuenta la categoría, el número y la serie que corresponden a cada resultado. Conserve el documento mientras verifica cualquier coincidencia con la información de la Lotería de Boyacá.

Lea también: Resultados del sorteo 4649 de la Lotería de Boyacá, del sábado 7 de noviembre de 2026.

Resultados completos de la Lotería de Boyacá: sorteo 4650