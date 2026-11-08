Resultados de la Lotería de Boyacá: sorteo 4649 del sábado 7 de noviembre de 2026

Resumen: La Lotería de Boyacá entregó su premio mayor de $15.000 millones en el sorteo 4649, jugado la noche del sábado 7 de noviembre. El número 1552 de la serie 312 se llevó el premio mayor, mientras los premios secos Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía repartieron entre $10 y $1.000 millones. Aquí están todos los resultados oficiales.