Resultados de la Lotería de Boyacá: sorteo 4649 del sábado 7 de noviembre de 2026

Resumen: La Lotería de Boyacá entregó su premio mayor de $15.000 millones en el sorteo 4649, jugado la noche del sábado 7 de noviembre. El número 1552 de la serie 312 se llevó el premio mayor, mientras los premios secos Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía repartieron entre $10 y $1.000 millones. Aquí están todos los resultados oficiales.
La Lotería de Boyacá realizó la noche de este sábado 7 de noviembre su sorteo 4649, que tenía en juego un premio mayor de $15.000 millones de pesos.
El número ganador del premio mayor fue el 1552 de la serie 312.
Además del premio mayor, el sorteo entregó los siguientes premios secos:
- Premio Fortuna, por $1.000 millones: 8990, serie 025.
- Premio Alegría, por $400 millones: 8879, serie 468.
- Premio Ilusión, por $300 millones: 0759, serie 356.
- Premio Esperanza, por $100 millones: 9653, serie 098.
También se sortearon 4 premios Berraquera por $50 millones (9531 serie 365, 5822 serie 289, 5026 serie 254 y 5165 serie 043), 15 premios Optimismo por $20 millones y 36 premios Valentía por $10 millones, cuyos números completos están en la imagen oficial de resultados al final de esta nota.
La Lotería de Boyacá recuerda a los jugadores conservar el billete en buen estado, pues es el único comprobante válido para reclamar los premios.
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