Lotería de Bogotá: resultados del sorteo 2871 del jueves 5 de noviembre de 2026

Resumen: Resumen: La Lotería de Bogotá realizó el sorteo 2871 el jueves 5 de noviembre de 2026. El premio mayor de $12.000 millones correspondió al número 0387, serie 018. La jornada incluyó secos de $1.000 millones, $500 millones, $200 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. Consulte la lista completa y verifique número, serie y fecha de su billete antes de reclamar.

La Lotería de Bogotá realizó el sorteo 2871 del jueves 5 de noviembre de 2026 y el premio mayor de $12.000 millones quedó en el número 0387, de la serie 018. Los resultados de la jornada incluyen, además, premios secos de distintas cuantías, dentro de un plan de premios anunciado por más de $34.000 millones.

Quienes participaron pueden revisar tanto la combinación del premio mayor como los números y las series de los secos. La comprobación debe hacerse con el billete o la fracción correspondiente al sorteo 2871, pues la fecha, el número y la serie permiten distinguir este resultado de los de semanas anteriores.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá del 5 de noviembre

Sorteo: 2871.

Fecha: jueves 5 de noviembre de 2026.

Número ganador: 0387.

Serie: 018.

Premio mayor: $12.000 millones.

Premios secos del sorteo 2871

Con el nuevo plan de premios «Los Genios de la Suerte», la jornada repartió además los siguientes premios secos, que se ganan con el número y la serie exactos:

El Abrazo Millonario de $1.000 millones

Número 0753, serie 191.

Rugido de la Fortuna de $500 millones

Número 5271, serie 072.

Vuelo de la Suerte: 3 secos de $200 millones

Número 0385, serie 252.

Número 3601, serie 037.

Número 6949, serie 028.

El Beat Ganador: 6 secos de $50 millones

Número 5243, serie 131.

Número 5755, serie 426.

Número 6447, serie 425.

Número 9016, serie 066.

Número 5293, serie 243.

Número 8800, serie 315.

La Ola Millonaria: 12 secos de $20 millones

Número 1526, serie 125.

Número 8411, serie 184.

Número 5565, serie 205.

Número 2971, serie 276.

Número 4400, serie 380.

Número 4441, serie 002.

Número 4721, serie 264.

Número 2238, serie 158.

Número 9329, serie 060.

Número 5676, serie 413.

Número 7512, serie 270.

Número 7878, serie 406.

El Salto Dorado: 30 secos de $10 millones

Número 0234, serie 450.

Número 9380, serie 095.

Número 8276, serie 450.

Número 7245, serie 104.

Número 6415, serie 118.

Número 5254, serie 304.

Número 4495, serie 284.

Número 1335, serie 260.

Número 9502, serie 011.

Número 8324, serie 025.

Número 7392, serie 129.

Número 6748, serie 016.

Número 5745, serie 222.

Número 4672, serie 189.

Número 1973, serie 399.

Número 9650, serie 192.

Número 8987, serie 304.

Número 7753, serie 151.

Número 6785, serie 037.

Número 6343, serie 192.

Número 4963, serie 167.

Número 2243, serie 417.

Número 9690, serie 061.

Número 9018, serie 371.

Número 7775, serie 304.

Número 7131, serie 020.

Número 6360, serie 071.

Número 5236, serie 171.

Número 3336, serie 214.

Número 9843, serie 334.

En las tres jornadas anteriores, el premio mayor había correspondido al número 0500 de la serie 094 (sorteo 2870, del 29 de octubre), al 9392 de la serie 449 (sorteo 2869, del 22 de octubre) y al 4486 de la serie 335 (sorteo 2868, del 15 de octubre), según el registro de resultados publicado por Semana. La lotería recuerda que sus sorteos se realizan cada jueves y que los billetes y las fracciones se pueden adquirir de forma legal a través de los loteros autorizados, los puntos de venta oficiales y su página web.

Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá

Después de comparar el billete con los resultados, el paso siguiente es confirmar la categoría del premio directamente con la lotería. No basta con encontrar una coincidencia parcial: los secos y las aproximaciones tienen sus propias condiciones dentro del plan de premios y exigen que el número y la serie coincidan con los publicados.

De acuerdo con el Portal Bogotá, los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden cobrarse a través del lotero de confianza o de un punto de venta autorizado. Para los premios superiores a ese valor, el trámite se realiza personalmente en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A n.° 26-14, en la capital. El plazo general de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo, por lo que se recomienda conservar el billete en buen estado.

La Lotería de Bogotá juega todos los jueves en la noche. El próximo sorteo, el número 2872, se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, con un nuevo plan de premios por más de $34.000 millones.

Esta relación corresponde exclusivamente al sorteo del 5 de noviembre de 2026. Si hay dudas o diferencias entre las listas que circulan en medios y redes, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que reposa en las oficinas de la Lotería de Bogotá.

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