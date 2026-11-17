Foto: CAVR

Resumen: Una lora barbiamarilla fue recuperada en Medellín tras pasar años en cautiverio. El caso reabre la discusión sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre en hogares del Valle de Aburrá.

Una lora barbiamarilla que pasó cerca de ocho años encerrada como mascota fue recuperada por la Policía Nacional en Medellín. El ave, que había sido traída al Valle de Aburrá desde el municipio de Puerto Berrío, presenta graves secuelas físicas por las condiciones en las que permaneció en cautiverio.

Tras el procedimiento, el ejemplar fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde los especialistas le hicieron una valoración médica completa.

Este centro es el encargado de recibir, atender y rehabilitar a la fauna silvestre decomisada o entregada voluntariamente en la región, con el fin de darle una segunda oportunidad a cada ejemplar.

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¿Qué secuelas le dejó el cautiverio?

Durante la valoración, los veterinarios identificaron una lesión severa en su ojo izquierdo que le provocó la pérdida irreversible de la visión en ese lado. Además, presenta un recorte en las plumas de sus alas que le impide volar con normalidad.

Para intentar devolverle parte de su movilidad, el equipo veterinario adelantará un procedimiento conocido como arreglo de vuelo, acompañado de un proceso de rehabilitación física y comportamental.

Debido a las limitaciones que le dejó el encierro prolongado, los expertos evaluarán si el ave logra adaptarse para ser reubicada en una colección viva autorizada, donde pueda tener condiciones dignas de vida.

Una problemática que se repite en el Valle de Aburrá

El caso de esta lora barbiamarilla no es aislado. Desde la autoridad ambiental advirtieron que mantener especies silvestres en viviendas les impide desarrollar conductas básicas como volar, buscar su propio alimento o interactuar con animales de su misma especie.

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Las cifras lo confirman: desde 2024 y hasta la fecha, el CAVR ha recibido más de 500 loras barbiamarillas, de las cuales el 49 % ingresó tras operativos de incautación o entregas voluntarias.

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¿Cómo es la lora barbiamarilla?

La lora barbiamarilla (Amazona amazonica), también conocida como amazona alinaranja, es un loro mediano de unos 33 centímetros de largo y cerca de 340 gramos de peso. Su plumaje es principalmente verde, con las mejillas amarillas y anillos azules alrededor de los ojos. También presenta tonos anaranjados en la parte inferior de las alas. Estas características forman parte de la descripción de la especie, a la que pertenece el ejemplar recuperado por la Policía en Medellín.

En libertad, estas aves habitan selvas tropicales, bordes de bosque y zonas abiertas con árboles en Suramérica, donde se alimentan de frutas y semillas. Es habitual observarlas en parejas, aunque también se reúnen en bandadas. Colombia está entre los países que forman parte de su distribución natural, junto con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, entre otros.

Llamado a no tener fauna silvestre en casa

La entrega voluntaria ante la autoridad ambiental es una de las vías de ingreso de animales al CAVR, junto con los operativos de incautación mencionados en el balance. En este caso, la atención incluye tanto las lesiones físicas como el comportamiento del ave, antes de evaluar una posible reubicación.

Además, en Colombia mantener ejemplares de fauna silvestre incumpliendo la normatividad puede configurar el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El artículo 328 del Código Penal, modificado por la Ley 2111 de 2021, incluye esta conducta y establece penas de prisión y multas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no comprar ni tener fauna silvestre en casa y recordaron que cualquier caso de riesgo o tenencia ilegal puede reportarse a la línea 304 630 0090.

La recuperación de esta lora barbiamarilla dependerá de su evolución en el CAVR, donde el equipo médico definirá los siguientes pasos de su proceso.