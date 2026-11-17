Resumen: Chevrolet lanzó en Medellín y Antioquia una campaña de financiación con tasa del 0 % de interés hasta por 60 meses sobre el capital del vehículo, aplicable a todo su portafolio, incluido el premium, para vehículos matriculados hasta el 30 de noviembre de 2026. El beneficio cuenta con el respaldo de GM Financial. La marca también destaca las funciones de seguridad y conectividad de OnStar y señala que la oferta está sujeta a las condiciones del programa.

Párele pues bolas! Chevrolet y la oportunidad de la vida para estrenar carro con 0% de interés a 5 años

Chevrolet anunció la campaña que presenta como la mejor alternativa de financiación del mercado: tasa de interés del 0 % hasta por 60 meses sobre el capital del vehículo. El beneficio estará disponible en Medellín y Antioquia para vehículos matriculados hasta el 30 de noviembre de 2026.

La propuesta está dirigida a quienes buscan estrenar vehículo nuevo y llega en el marco de la celebración de los 115 años de Chevrolet. El anuncio pone el foco en una pregunta concreta para los compradores: ¿qué cambia en las cuentas cuando el capital financiado no genera intereses?

Foto: cortesía Chevrolet

¿Cómo funciona la financiación al 0 %?

Los clientes que cumplan las condiciones podrán acceder a financiación con una tasa del 0 % durante un plazo de cinco años. El beneficio corresponde al capital del vehículo financiado dentro del programa, que cuenta con el respaldo de GM Financial.

En otras palabras, sobre ese capital no se generarían intereses durante el plazo cubierto por el plan. El 0 % rige durante toda la vida del crédito, hasta cinco años, lo que lo hace más atractiva ya que no hay en el mercado otra oferta de una marca que reúna ese plazo, esa tasa y ese alcance de portafolio.

Hasta 60 meses y para todo el portafolio

El equipo comercial señaló además que esta financiación nació en Chevrolet antes de que otras marcas la anunciaran en el país, y que no se limita a un par de modelos: según la marca, aplica para todo su portafolio.

La estrategia de Chevrolet se anuncia hasta por 60 meses y abarca todos los vehículos que vende la marca, incluyendo el portafolio premium.

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Foto: cortesía Chevrolet

OnStar, asistencia y conectividad a bordo

En los vehículos Chevrolet equipados con OnStar, los sensores pueden alertar automáticamente a un asesor si detectan una colisión. El asesor puede comunicarse con los ocupantes y contactar a los servicios de emergencia con la ubicación del vehículo. También es posible solicitar ayuda las 24 horas a través del botón SOS.

En caso de hurto, OnStar puede ayudar a localizar el vehículo y compartir su ubicación con las autoridades. Según el modelo, la versión y el plan, también puede ofrecer funciones desde la aplicación myChevrolet y Wi-Fi a bordo.

Dónde consultar en Medellín y Antioquia

En todas sus vitrinas, los interesados podrán conocer los modelos disponibles y solicitar asesoría sobre las opciones de financiación.

La fecha que deben tener presente los interesados

El plazo anunciado corresponde a vehículos matriculados hasta el 30 de noviembre de 2026. Eso no equivale a una aprobación automática: el acceso al beneficio depende del cumplimiento de las condiciones del programa.

Para quienes tienen entre sus planes estrenar, la campaña pone sobre la mesa una opción que la marca califica como la mejor alternativa del mercado durante noviembre. La decisión, más allá del gancho de los cinco años sin intereses, está en que podrá pagar una cuota mensual de su vehículo sin intereses, siendo mucho más baja que otras opciones. Todo esto estará sujeto a la aprobación de los términos y condiciones establecidos.