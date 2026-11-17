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Resumen: Las lluvias en Medellín se extendieron esta tarde hasta Sabaneta, con acumulados de hasta 8 milímetros. En el norte de la ciudad fueron inferiores a 1 milímetro y en Caldas persisten con hasta 6 milímetros.

Lluvias en Medellín: se extienden a Sabaneta con acumulados de hasta 8 milímetros

Las lluvias en Medellín continúan esta tarde de martes y se han extendido hacia el sur del Valle de Aburrá. De acuerdo con el reporte más reciente del SIATA, emitido a las 4:28 p. m., las precipitaciones llegaron hasta Sabaneta con acumulados de hasta 8 milímetros en los últimos minutos.

En su desplazamiento hacia el noroccidente, las lluvias en el sur de Medellín se habían extendido con acumulados de hasta 7 milímetros, mientras que en el norte de la ciudad los registros fueron inferiores a 1 milímetro.

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Lluvias en Medellín también alcanzan a Caldas, al sur del Valle de Aburrá

En el municipio de Caldas las lluvias persisten: los acumulados pasaron de 2 milímetros en el reporte de las 4:16 p. m. a 6 milímetros en el más reciente.

El sistema de alertas mantiene el monitoreo de las lluvias en Medellín y del área metropolitana, donde las precipitaciones continúan con diferente intensidad al final de la tarde.

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