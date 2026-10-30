¡Justicia para Alessandro Coatti! Condenados a 25 años dos responsables de su homicidio en Santa Marta

Resumen: Un juez de conocimiento de Santa Marta condenó a 25 años de prisión a Uber Etilio Torres García y José Alfredo Díazgranados Sotelo por el homicidio del biólogo italiano Alessandro Coatti, ocurrido en abril de 2025. Los dos aceptaron su responsabilidad mediante preacuerdo y con ellos ya son siete los condenados por este crimen. El grupo delincuencial captaba a sus víctimas a través de espacios digitales de la comunidad LGBTIQ+.

Un juez de conocimiento de Santa Marta condenó a 25 años de prisión a Uber Etilio Torres García y José Alfredo Díazgranados Sotelo, señalados como dos de los responsables del homicidio del biólogo italiano Alessandro Coatti, un crimen que conmocionó al país en abril de 2025.

Los dos procesados aceptaron su responsabilidad penal mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que fue avalado por el juez. Ambos fueron declarados responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio.

Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa en salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Como parte de la sanción, los condenados debieron ofrecer disculpas públicas a los familiares de la víctima y realizar una manifestación de no repetición, un acto de reparación simbólica que se cumplió al término de la audiencia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, a comienzos de abril de 2025, Torres García contactó a Coatti a través de una comunidad virtual. Después de ganarse su confianza, lo citó con el pretexto de conocerse y lo condujo hasta un inmueble del barrio San José de Pando, en Santa Marta, donde lo esperaban otros integrantes del grupo delincuencial.

Una vez allí, los señalados amenazaron a la víctima con un arma blanca y le arrebataron el celular, las tarjetas bancarias y el dinero en efectivo. En medio del forcejeo, el extranjero fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente y herido con un elemento cortopunzante, agresiones que le ocasionaron la muerte.

Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado y distribuido en bolsas de basura que fueron abandonadas en distintos sectores de la ciudad. Según el ente acusador, Torres García y Díazgranados Sotelo participaron tanto en el ataque como en las acciones posteriores para ocultar el cuerpo.

La investigación también estableció que el grupo delincuencial utilizaba espacios digitales de encuentro de la comunidad LGBTIQ+ para captar víctimas y someterlas a hechos de violencia. «El uso de plataformas frecuentadas por esta comunidad para generar confianza, captar personas y facilitar la comisión de delitos evidencia la necesidad de proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos, las relaciones afectivas y las distintas formas de vivir la identidad», señaló la Fiscalía, que destacó la importancia de investigar las violencias asociadas a la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, con un enfoque diferencial que permita identificar riesgos particulares.

Foto cortesía.

Con estas dos decisiones, ya son siete las personas condenadas por el homicidio de Alessandro Coatti, según el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación.

Coatti era un biólogo italiano que colaboraba con distintas organizaciones y se encontraba en Santa Marta cuando fue contactado por sus victimarios.

El caso salió a la luz el 6 de abril de 2025, cuando partes del cuerpo del biólogo italiano fueron halladas en distintos puntos de Santa Marta. La investigación, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, la recolección de rastros biológicos y 11 diligencias de allanamiento, entre ellas al inmueble donde habría sido desmembrado el cuerpo, permitió identificar al grupo señalado, cuyos integrantes huyeron a otras regiones del país tras el crimen.

En junio de ese año, las autoridades reportaron capturas en Medellín, Bogotá, Arjona (Bolívar) y Santa Marta, y un juez de control de garantías envió a la cárcel a cuatro imputados por los delitos de homicidio y hurto, ambos agravados, cargos que en su momento no aceptaron ante el juez de control de garantías. La decisión de este viernes se suma a las condenas que ya habían recibido otros integrantes del grupo.

Lea también: «Lo desmembraron»: Ubicación exacta del asesinato de Alessandro Coatti identificada en Santa Marta

También te puede interesar: Juez los mandó a la cárcel: cuatro imputados por engañar, robar, matar y desmembrar a italiano en Santa Marta