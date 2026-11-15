¡La travesura salió solidaria! Mapache de la licorera ayudó a recaudar más de US$300.000

Fotos: Hanover County Animal Protection and Shelter

Resumen: Un mapache que irrumpió en una licorera de Ashland, Virginia, en 2025 inspiró una campaña de mercancía que, según ABC News, ya recaudó más de US$300.000 para el refugio de Hanover. Los recursos apoyan equipos para los agentes y se estudia un fondo para atender animales heridos.

El mapache que se volvió viral por irrumpir en una tienda de licores de Virginia, Estados Unidos, terminó convertido en un inesperado aliado de los animales rescatados. Según un reporte de ABC News publicado el 14 de noviembre, la venta de productos inspirados en el animal ya ha permitido recaudar más de 300.000 dólares para el refugio del condado de Hanover.

La noticia ahora no es una nueva incursión en el establecimiento. El episodio ocurrió en 2025, pero su repercusión sigue generando recursos para el centro de protección animal. Camisetas, buzos, gorras, tazas y otros artículos transformaron una escena que dio la vuelta al mundo en una campaña de apoyo que se ha mantenido durante meses.

De una licorera a una campaña por los animales

El caso comenzó en una tienda de Ashland, en Virginia. El mapache entró al local, derribó botellas y fue encontrado junto a un inodoro. Las imágenes del animal tendido en el baño se difundieron ampliamente y lo convirtieron en protagonista de titulares internacionales. Después de recuperarse, fue liberado de nuevo en su entorno natural.

El impacto fue tan grande que la historia incluso inspiró una escena del programa estadounidense «Saturday Night Live». Sin embargo, para el refugio de Hanover la atención no se quedó únicamente en los comentarios y las reproducciones: abrió una oportunidad para conseguir recursos destinados al cuidado de otros animales.

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De acuerdo con el reportaje de Erin Keller para The Independent, publicado el 12 de noviembre a partir de información de The Washington Post, el departamento de protección animal se asoció con la empresa Bonfire para ofrecer mercancía con una ilustración del mapache y el lema «Trashed Panda». Los compradores respondieron y la colección fue creciendo.

La campaña también incorporó diseños de temporada. Hubo una versión para el verano y otra relacionada con Halloween, además de productos alusivos al aniversario de la historia. Así, la imagen del animal siguió circulando mucho después de que pasara el primer momento de atención internacional.

Fotos: Hanover County Animal Protection and Shelter

¿Para qué se utilizará el dinero?

El alcance de la iniciativa sorprendió al propio refugio. Jeffrey Parker, jefe de protección animal del condado, explicó a The Washington Post que no esperaban que un mapache pudiera generar semejante respaldo. The Independent recogió su testimonio y señaló que el departamento habitualmente recibe menos de 20.000 dólares anuales en donaciones.

Entre las prioridades mencionadas están las cámaras corporales para los ocho agentes de protección animal. Estos equipos servirán para documentar investigaciones por maltrato, reunir material para procesos judiciales y contar con un registro de las actuaciones del personal. Antes, según el relato de Parker, debían pedir cámaras prestadas a la oficina del sheriff cuando las necesitaban.

La publicación también explicó que el funcionario estudia la creación de un fondo de emergencia para ayudar a pagar tratamientos médicos de animales heridos encontrados durante las labores de rescate. Esa posibilidad corresponde a una destinación que se evalúa, no a un programa que ya se haya anunciado como puesto en marcha.

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Las cifras divulgadas durante la semana muestran el avance de la campaña: The Independent informó el 12 de noviembre que se habían superado los 290.000 dólares, mientras ABC News reportó dos días después que el recaudo ya estaba por encima de los 300.000. Se trata de balances publicados en momentos distintos, ligados a la misma iniciativa.

Lo que empezó con botellas rotas y un animal que necesitó atención terminó dejando una ayuda duradera para un refugio. El mapache regresó a la vida silvestre, pero los productos inspirados en su historia continúan aportando a la protección de otros animales en ese condado estadounidense.