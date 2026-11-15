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    • Chocan en Miami un avión de carga de UPS que iba a Bogotá y un avión de pasajeros de Copa Airlines

    Un Boeing 737 de Copa y un Boeing 767 de UPS chocaron mientras rodaban en el aeropuerto de Miami. Dos personas tuvieron lesiones leves, según la FAA.

    Publicado por: SoloDuque

    Chocan en Miami un avión de carga de UPS que iba a Bogotá y un avión de pasajeros de Copa Airlines
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    Chocan en Miami un avión de carga de UPS que iba a Bogotá y un avión de pasajeros de Copa Airlines

    Resumen: Un avión de carga de UPS que iba hacia Bogotá y un avión de pasajeros de Copa Airlines chocaron mientras rodaban en el aeropuerto de Miami. Dos personas tuvieron lesiones leves y la FAA investiga el incidente.

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    Un avión de carga de UPS y un avión de pasajeros de Copa Airlines chocaron mientras rodaban por una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, en la noche de este sábado 14 de noviembre. Dos personas recibieron atención en el lugar por lesiones leves y no tuvieron que ser trasladadas a un hospital, según confirmaron las autoridades del aeropuerto.

    El choque ocurrió hacia las 9:15 p. m. (hora local), en la intersección de dos calles de rodaje. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la punta del ala izquierda de un Boeing 737 de Copa Airlines golpeó la nariz de un Boeing 767 de UPS, cuando ambas aeronaves se desplazaban por tierra.

    Qué se sabe del choque entre los dos aviones

    El avión de Copa era un Boeing 737-800 que acababa de llegar desde Ciudad de Panamá y se dirigía a su puerta de embarque. A bordo iban 166 pasajeros y seis tripulantes. La aerolínea explicó que, de acuerdo con la información preliminar, un avión de carga y el ala izquierda de su aeronave «entraron en contacto» cuando ambos se desplazaban por tierra.

    El Boeing 767 de UPS era un avión de carga que rodaba hacia la pista para despegar rumbo a Bogotá, Colombia. UPS informó que su tripulación se encuentra a salvo y que trabajará con las autoridades para establecer qué ocurrió.

    Según la FAA, los controladores de tráfico aéreo le habían indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al avión de Copa. En las comunicaciones con la torre de control se escucha a uno de los pilotos decir «alguien nos golpeó». Medios internacionales también reportaron que uno de los pilotos habría reconocido que su avión se pasó de largo antes del contacto, un punto que será parte de la investigación.

    Las imágenes del daño en los aviones

    Las fotografías que circulan muestran la nariz del avión de carga con un daño visible en su fuselaje y la punta del ala del avión de pasajeros con piezas desprendidas.

    La aerolínea panameña reiteró que la seguridad de sus pasajeros y tripulantes es su prioridad. Los 166 pasajeros y los seis tripulantes bajaron del avión y, salvo las dos personas atendidas por lesiones aparentemente leves, el resto se reportó en buen estado.

    Cómo quedó la operación en el aeropuerto

    Las autoridades del aeropuerto indicaron que los vuelos fueron dirigidos hacia otras calles de rodaje, por lo que la operación en la terminal aérea no resultó afectada. El avión de Copa fue llevado de regreso a la terminal.

    Un pasajero del vuelo de Copa contó a medios internacionales que el avión rodaba a velocidad normal tras aterrizar, cuando se escucharon gritos y se sintió el impacto de la otra aeronave. Según su relato, la tripulación pidió a todos permanecer sentados y, pasados unos diez minutos, el capitán informó que no había peligro inminente y que un remolcador movería el avión.

    La investigación de la FAA

    La FAA anunció que investiga el incidente para establecer las causas y las circunstancias exactas del choque. Por ahora, las autoridades no han entregado conclusiones sobre responsabilidades. Se espera que la revisión incluya las comunicaciones entre los pilotos y los controladores de tráfico aéreo, además del estado de las dos aeronaves.

    Copa Airlines manifestó que lamenta las molestias que el hecho pueda causar a sus pasajeros y que colaborará con las autoridades en la investigación. UPS, por su parte, indicó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y del público.

    Un vuelo de carga con destino a Colombia

    El avión de UPS tenía como destino Bogotá. Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo estarán fuera de servicio las dos aeronaves ni si habrá cambios en las rutas programadas.

    Se espera que la FAA y las autoridades del aeropuerto entreguen nuevos detalles en las próximas horas, a medida que avance la revisión de lo ocurrido en la calle de rodaje.

    Daños en la nariz del Boeing 767 de UPS y en la punta del ala del Boeing 737 de Copa Airlines tras el choque en Miami

    Foto: @aviationbrk

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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