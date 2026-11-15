Indignación en Ecuador por perros en jaulas muy pequeñas en Pet Station de El Dorado

Resumen: Una página de denuncias de Ecuador publicó un video sobre las condiciones de varios perros en cabinas de Pet Station de El Dorado, según el señalamiento ciudadano. La queja sostiene que el espacio sería insuficiente para moverse con normalidad. La grabación muestra varios animales en compartimientos individuales y ha generado comentarios de rechazo en redes.

Una página de denuncias de Ecuador publicó este video en el que se observa a varios perros dentro de jaulas muy reducidas en Pet Station de El Dorado, un local señalado por los ciudadanos en la publicación. De acuerdo con la denuncia ciudadana que acompaña las imágenes, el espacio sería tan estrecho que impediría a los animales moverse con normalidad.

En el video, de unos 12 segundos, se ven al menos tres cabinas con frente de vidrio en las que permanecen perros de tamaño mediano y grande. Un perro blanco, de pelaje abundante, aparece echado ocupando casi todo el espacio de una de las jaulas, mientras que otro, de color café dorado, se ve de pie en una cabina vecina, cerca de las paredes de la cabina. En una tercera cabina se alcanza a ver otro perro blanco, mirando hacia afuera. Las cabinas tienen paneles con perforaciones y pequeños indicadores en la parte superior. La cámara se acerca a los animales y luego vuelve a mostrar el conjunto de los compartimientos.

La publicación, hecha la tarde del sábado 14 de noviembre, supera las 232 mil reproducciones y acumula más de 11 mil «me gusta»; además, ha sido compartida más de 4 mil veces y registra más de 400 comentarios, entre los cuales hay mensajes de rechazo a las condiciones que muestra la grabación.

La queja se centra en el espacio disponible para los perros dentro de esos compartimientos. Las imágenes muestran un momento del lugar, pero no establecen cuánto tiempo llevaban allí los animales ni durante cuánto tiempo permanecerían en esas condiciones. La fecha de publicación del video tampoco fija por sí sola el momento de la grabación.

El señalamiento sobre Pet Station de El Dorado corresponde a la denuncia que acompaña el video. La publicación no aporta las dimensiones de las cabinas ni una valoración veterinaria sobre el estado de los animales, por lo que la situación se presenta como una denuncia ciudadana y no como una conclusión sobre posibles infracciones.

Foto: captura de video DenunciasEc

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