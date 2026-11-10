¡La esperan en Marinilla! Rendón pidió acelerar el rescate de la joven secuestrada en Guacarí

Fotos: Captura de video

Resumen: La familia de Lizeth Alejandra Castaño Montes, la joven de 19 años secuestrada en Guacarí el 27 de octubre, es oriunda de Marinilla, Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Gobierno Nacional acelerar las acciones para su rescate, mientras en Marinilla se han realizado eucaristías y una velatón nacional para pedir por su liberación.

La angustia por la desaparición de Lizeth Alejandra Castaño Montes, la joven de 19 años que fue secuestrada hace casi dos semanas en el Valle del Cauca, traspasó las fronteras de ese departamento y llegó hasta Antioquia, de donde son oriundos sus padres y gran parte de sus familiares.

Este lunes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el caso y le pidió directamente al Gobierno Nacional acelerar las acciones institucionales para conseguir la liberación de la joven, que fue obligada a subir a una camioneta negra por tres hombres armados en una panadería de Guacarí.

El mandatario departamental solicitó al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional y a la Dirección Antisecuestro poner a disposición todas sus capacidades operativas y de investigación para dar con el paradero de Lizeth Alejandra y lograr que regrese sana y salva con sus seres queridos.

“Su familia, oriunda de Marinilla, Antioquia, la espera de regreso sana y salva. Nos unimos a su angustia y al clamor por su libertad”, señaló el gobernador Rendón, quien hizo un llamado a no bajarle la guardia a la búsqueda de la joven.

Esto le podría interesar: ¡Millonaria recompensa! Ofrecen $30 millones por Lizeth, la joven secuestrada en Guacarí

Así fue el secuestro de Lizeth Alejandra

El hecho ocurrió hacia las 5:12 de la mañana del martes 27 de octubre, cuando la joven se encontraba en una panadería del barrio La Primavera, en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, una camioneta negra llegó hasta el establecimiento y de ella descendieron tres hombres armados, que intimidaron a las personas que se encontraban en el lugar y obligaron a la joven a subir al vehículo antes de escapar.

La escena quedó registrada en video y desde entonces se convirtió en la principal pista conocida públicamente sobre la manera en que fue perpetrado el secuestro.

Lo que más angustia a los familiares es que, a casi dos semanas del hecho, no han recibido ninguna comunicación de los responsables: no ha habido exigencias económicas, ni amenazas, ni llamadas relacionadas con una posible negociación para la liberación de la joven. La familia asegura, además, que no tenía conocimiento de amenazas previas que pudieran anticipar una situación de esta naturaleza.

Tras conocerse el secuestro, las autoridades del Valle del Cauca anunciaron una recompensa de hasta $30 millones por información que permita ubicar a Lizeth Alejandra y dar con los responsables. También dispusieron operativos de búsqueda en Guacarí, sus zonas rurales y los municipios cercanos, que hasta el momento no han arrojado resultados.

Marinilla se ha unido en oración por su regreso

Mientras avanzan las labores de las autoridades para encontrar a la joven, sus familiares han encontrado en la fe y en la solidaridad de la comunidad un respaldo para afrontar la incertidumbre que deja no saber nada de ella.

La semana pasada se convocaron varios encuentros religiosos en Marinilla, en el Oriente antioqueño, entre ellos eucaristías y espacios de oración para pedir por la integridad de Lizeth Alejandra y por su pronto regreso a casa.

La programación también contempló una velatón nacional con puntos de encuentro en Marinilla, Guacarí, Buga y Bogotá, como una manera de mantener visible el caso y sumar voces alrededor de la petición de libertad para la joven.

En estos espacios, los familiares y amigos de Lizeth Alejandra han reiterado que no perderán la esperanza de volver a abrazarla y han agradecido cada muestra de solidaridad que ha llegado desde distintos rincones del país.

Esto le podría interesar: ¡Tres meses secuestrada! Rescatan en Rionegro a dos menores que tenía el Clan del Golfo

¿Quién es Lizeth Alejandra Castaño Montes?

Es una joven de 19 años, nacida en Guacarí, Valle del Cauca, pero con raíces familiares en Marinilla, Antioquia. Antes de su secuestro estaba al frente de la panadería de su padre y tenía planes de ingresar a la universidad.

Las autoridades mantienen abierto el llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que permita dar con su paradero. Cualquier dato puede ser clave para que la joven regrese con su familia, que hoy vive entre la angustia y la esperanza de verla volver sana y salva.