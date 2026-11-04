¡Tres meses secuestrada! Rescatan en Rionegro a dos menores que tenía el Clan del Golfo

Resumen: Tropas del Gaula Militar Oriente, de la Cuarta Brigada, con la Policía de Antioquia y el CTI, liberaron en la vereda El Carmín de Rionegro a dos menores que tenía el Clan del Golfo: una niña secuestrada desde hacía tres meses y un adolescente que habría sido reclutado. Hay dos capturados.

Dos menores de edad que estaban en poder del grupo armado organizado Clan del Golfo fueron liberados en un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía de Antioquia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, adelantado en la vereda El Carmín, del municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño. En el mismo procedimiento fueron capturados dos presuntos integrantes de esa estructura criminal.

De acuerdo con el reporte de la Séptima División del Ejército, las tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada, llegaron hasta una vivienda de esa zona rural en la que se encontraban los dos adolescentes. Una de las víctimas es una niña de 16 años que, según las autoridades, llevaba cerca de tres meses privada de la libertad; el otro es un joven de 15 años que, al parecer, habría sido reclutado por esa organización ilegal. Por tratarse de menores de edad, sus identidades se mantienen protegidas.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, confirmó el resultado de la operación y precisó, en declaraciones recogidas por Blu Radio, que la menor habría sido secuestrada en el municipio de Marinilla. “Hay una articulación constante, permanente, entre la Gobernación de Antioquia, las fuerzas de seguridad, Ejército y Policía, y la Fiscalía General de la Nación”, destacó el funcionario.

#ContraLaAmenaza | En la vereda El Carmín, en Rionegro, Antioquia, tropas del @GaulaMilitares Oriente de la #CuartaBrigada, en coordinación con @Policiantioquia y @FiscaliaCol, lograron liberar a dos menores de edad, uno de ellos secuestrado desde hacía cerca de tres meses, y capturar a dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Durante la operación fueron incautadas 12 armas de fuego, proveedores, un silenciador, 192 cartuchos, cinco celulares y más de 30 kilogramos de estupefacientes. Los menores quedaron bajo protección de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. Seguimos desarrollando operaciones militares para proteger la vida y fortalecer la seguridad en el oriente antioqueño. #PatriaHonorLealtad — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) November 4, 2026

Un arsenal hallado en la vivienda

En el lugar del procedimiento, las tropas encontraron un verdadero arsenal: 12 armas de fuego, entre ellas cinco revólveres, seis pistolas y una subametralladora Mini Uzi. También les incautaron 192 cartuchos de munición de diferentes calibres, proveedores, un silenciador y cinco teléfonos celulares.

En la vivienda fueron hallados, además, cerca de 30 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de pasta base de coca y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como dinero en efectivo y otros elementos que, según las autoridades, serían utilizados para el desarrollo de actividades delictivas de la estructura.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Los dos hombres capturados en el operativo, cuya identidad no ha sido revelada, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según Blu Radio, uno de ellos sería el señalado jefe de sicarios de esa estructura criminal en la zona. Por ahora, ambos guardan la condición de presuntos responsables mientras un juez define su situación judicial.

El pulso del Clan del Golfo con El Mesa en el Oriente

El secretario Martínez señaló que este golpe se suma a las operaciones que la fuerza pública viene adelantando contra las estructuras criminales que buscan expandirse en el Oriente de Antioquia. Según el funcionario, el Clan del Golfo ha intentado apoderarse de las rentas ilícitas de esa subregión, entre ellas la minería ilegal y el microtráfico, en una disputa territorial que también involucra a la banda de delincuencia común organizada conocida como El Mesa.

De acuerdo con el secretario, los enfrentamientos entre esas estructuras han generado buena parte de los homicidios registrados en municipios como El Carmen de Viboral, La Unión y Marinilla, además de algunos casos en el mismo Rionegro. El funcionario indicó que el Clan del Golfo mantiene presencia en el territorio a través de las subestructuras Héroes de Samaná y Géner Morales, que hacen parte de la estructura Oliverio Isaza Gómez.

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió al operativo a través de su cuenta de X, en la que publicó un video del procedimiento. “A los secuestradores y criminales les advierto: los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a llevar ante la justicia”, afirmó el jefe de Estado.

Tras el rescate, los dos menores quedaron bajo protección de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. Las autoridades aseguraron que las operaciones militares continúan en el oriente antioqueño para contrarrestar la expansión de estos grupos y proteger a las comunidades de la subregión.

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