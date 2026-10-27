¡Millonaria recompensa! Ofrecen $30 millones por Lizeth, la joven secuestrada en Guacarí

Resumen: La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció hasta $30 millones por información que permita encontrar a Lizeth Alejandra Castaño Montes, de 19 años, secuestrada al abrir la panadería de su familia en Guacarí. El hecho quedó grabado en video; hay plan candado activo y se investigan varias hipótesis.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció este martes una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien entregue información que permita encontrar a Lizeth Alejandra Castaño Montes, la joven de 19 años que fue secuestrada en la madrugada cuando se disponía a abrir la panadería de su familia en Guacarí.

El hecho, que quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento, ocurrió hacia las 5:12 de la mañana en el barrio La Primavera, en el casco urbano de ese municipio del centro del Valle. En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se ve el momento en que los hombres armados irrumpen en el negocio y someten a quienes estaban adentro.

Recompensa de $30 millones por hallar a la joven

La mandataria departamental se refirió al caso y explicó que el incentivo económico busca datos que conduzcan al paradero de la víctima y del vehículo usado por los captores. «Estamos ofreciendo hasta 30 millones de pesos de recompensa para quien dé información al respecto de dónde está la camioneta en la que se llevaron a la joven, por dónde ha transitado y dónde puede estar esta persona que fue secuestrada», señaló Toro.

De acuerdo con la gobernadora, cualquier dato sobre la ruta que siguió el automotor después del rapto puede ser clave para la investigación. Las autoridades habilitaron sus canales de atención para recibir los reportes de la ciudadanía y aseguraron que cada pista será verificada por los investigadores que adelantan el caso.

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¿Quién es Lizeth Alejandra Castaño Montes?

La víctima tiene 19 años y sería hija del propietario de la panadería donde ocurrió el secuestro. De acuerdo con las primeras versiones que manejan las autoridades, la familia tendría otros negocios similares en Guacarí, por lo que el establecimiento era conocido en el sector.

Al momento del rapto, el padre de la joven se encontraba en Medellín. Hasta ahora, según la información preliminar, el comerciante no habría reportado amenazas en su contra ni denuncias por extorsión. Los captores tampoco se han comunicado con la familia para exigir dinero a cambio de la liberación de la muchacha, un elemento que los investigadores tienen en cuenta mientras intentan establecer el móvil del hecho.

Así fue el secuestro captado en video

Lizeth Alejandra había llegado al establecimiento junto a su novio, de 18 años, y un trabajador para iniciar la jornada. Cuando estaban en las labores de apertura, una camioneta negra se detuvo frente al local.

Del vehículo descendieron tres hombres con pasamontañas, quienes ingresaron a la panadería y amenazaron con armas de fuego a las tres personas que estaban adentro. Luego, obligaron a la joven a subir a la camioneta y huyeron del sector con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se establezca hacia dónde se dirigieron.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad hacen parte de los elementos que revisan los investigadores para establecer las características del vehículo, identificar a los responsables y reconstruir la ruta que siguieron tras el hecho. En los videos se aprecia cómo los hombres, con los rostros cubiertos, intimidan a las víctimas dentro del negocio.

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Plan candado y búsqueda en varios municipios

Tras conocerse el secuestro, la fuerza pública activó un plan candado en Guacarí y extendió las labores de búsqueda hacia los corregimientos de Rozo y Santa Elena, así como a los municipios de Ginebra y El Cerrito, todos ubicados en el centro del Valle del Cauca.

Jaime Durán, subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Valle, informó que se reforzarán los operativos de Policía y Ejército en corredores urbanos y vías terciarias con el fin de esclarecer el caso y dar con el paradero de la joven. Los uniformados peinan los caminos que pudieron ser usados por los captores para salir de la zona.

Hipótesis sobre los responsables

Entre las líneas de investigación que analizan las autoridades figura una posible participación de estructuras disidentes de las Farc que tienen presencia en esa región del Valle del Cauca. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación sobre la responsabilidad de algún grupo armado y ninguno se ha atribuido el hecho.

Mientras avanzan los operativos, la familia y las autoridades mantienen la esperanza de que la recompensa anunciada por la Gobernación motive a la ciudadanía a entregar pistas que permitan ubicar a Lizeth Alejandra Castaño Montes sana y salva, y que el caso se esclarezca en el menor tiempo posible.