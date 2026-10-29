Gobierno radicó la Ley de Rescate Económico: 19 millones de colombianos recibirían devolución del IVA

Resumen: El Gobierno nacional radicó este jueves en el Congreso la Ley de Rescate Económico. El proyecto contempla la devolución del IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos, un ajuste del gasto del Estado, la rebaja gradual del impuesto de renta para las empresas y el cobro de IVA a las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico.

El Gobierno nacional radicó en la tarde de este jueves 29 de octubre ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que, según el Ejecutivo, se busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto del Estado y devolver el IVA a los 19 millones de colombianos de menores ingresos.

De acuerdo con el comunicado de prensa oficial, el Estado recibe en promedio 29 billones de pesos al mes y gasta más de 40 billones, mientras el servicio de la deuda pasó de 118 a 155 billones de pesos al año. Con ese panorama, el Gobierno asegura que la iniciativa busca «garantizarles a los ciudadanos un país económicamente viable para ellos y las siguientes generaciones».

«Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El Gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene, recibirá más», aseguró el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

El Estado se aprieta primero el cinturón

Según el comunicado, cerca del 70 % del ajuste fiscal lo pondría el Estado. El proyecto contempla reducir en 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios, recortar en 20 % el funcionamiento del Estado, racionalizar las compras públicas y revisar las más de 250 transferencias y los 50 fondos públicos que, señala el texto, «atomizan el gasto operativo, lo hacen ineficiente y abren las puertas para la corrupción y el derroche». Además, se adoptarían medidas para vender activos públicos improductivos.

El Gobierno precisó que la salud, la educación básica, el agua potable y las pensiones quedan protegidas dentro del ajuste.

Devolución del IVA a 19 millones de personas

El punto central del proyecto es la devolución del IVA a los hogares de menores ingresos. Según el Ministerio de Hacienda, en promedio un hogar de bajos recursos paga $138.000 mensuales de IVA por sus compras. Con la nueva ley, 19 millones de personas recibirían la totalidad del impuesto de vuelta, mientras que otros cerca de 16,5 millones de personas tendrían una devolución de hasta el 50 % del IVA. El mecanismo, agrega el comunicado, garantizará un monto mínimo para los más vulnerables, incluso si la persona no presenta factura.

El dinero llegaría directamente a la cuenta del beneficiario en máximo quince días; quien no tenga cuenta lo recibiría por envío postal. La DIAN calcularía la devolución con base en la factura electrónica, por lo que pedir la factura con número de cédula será la llave para recibir el beneficio.

Aunque la devolución del IVA está prevista para comenzar en 2028, el Gobierno anunció un giro anticipado: el primer pago llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes hoy reciben la compensación del IVA la seguirían recibiendo sin interrupción hasta su paso al nuevo sistema.

«Durante años, los colombianos más pobres han pagado el mismo IVA que los que más tienen. Con la devolución del IVA ese dinero vuelve a su bolsillo, a su nombre y directo a su cuenta», afirmó el ministro de Hacienda, Gómez Martínez.

Los que más ganan, más ponen

De acuerdo con el comunicado, el 10 % de la población que más recibe aportaría el 97 % de los recursos para superar la crisis económica. El vicepresidente Restrepo sostuvo que nueve de cada diez colombianos no se verían directamente afectados por la ley.

Adicionalmente, el proyecto contempla medidas para fortalecer las fuentes de recursos del sistema de salud y garantizar la prestación de los servicios en todo el territorio nacional.

Alivios para las empresas y cambios tributarios

La tarifa del impuesto de renta de las empresas bajaría de 35 % a 33 % en 2027 y a 31 % desde 2028. La ley también incluye el RUGE, un mecanismo que otorga una rebaja de la tarifa de renta de 20 % a las empresas que hagan grandes inversiones y generen empleo en 2027 y 2028, y de 26 % a las que lo hagan en 2029.

Así mismo, se gravarían con IVA las compras hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico sin importar el monto, una medida que busca proteger la producción nacional. Según informó El País de Cali, la ley también propone aumentar de 5 % a 19 % el IVA para algunos bienes y servicios a partir del 1 de enero de 2028.

«Recibimos una economía al borde del abismo. La vamos a sacar adelante con un Estado que se aprieta primero y que protege a los que menos tienen», señaló el presidente de la República.

El proyecto, de más de cien artículos, comenzará ahora su trámite en el Congreso de la República, donde deberá superar cuatro debates para convertirse en ley.

Fotos: Redes Sociales

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