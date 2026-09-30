Resumen: Epa Colombia obtuvo el aval judicial para el acuerdo de reparación alcanzado con TransMilenio por los daños ocasionados en la estación Molinos durante las protestas de 2019. El pacto contempla un componente económico y la realización de 55 videos con mensajes pedagógicos sobre el uso adecuado del sistema. Aunque el acuerdo ya fue aprobado, su ejecución no implica la libertad de Barrera, quien continúa cumpliendo una condena de cinco años y dos meses en la cárcel La Picaleña.

¡55 videos y una millonada! Juez avala acuerdo de reparación de Epa Colombia con TransMilenio

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, obtuvo el aval judicial para el acuerdo de reparación alcanzado con TransMilenio por los daños ocasionados a la estación Molinos durante las protestas de noviembre de 2019. La decisión permite avanzar con los compromisos pactados entre la empresaria y el sistema de transporte, pero no significa que recupere automáticamente su libertad.

Barrera permanece privada de la libertad en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde cumple una condena de cinco años y dos meses por los hechos ocurridos en la estación. En enero de 2026, un juez ya había negado una solicitud para extinguir o redosificar la pena, por lo que el acuerdo de reparación y su situación penitenciaria corresponden a asuntos diferentes.

¿En qué consiste la reparación?

Los daños ocasionados a TransMilenio fueron valorados en 467 millones de pesos. Dentro del acuerdo se establecieron diferentes mecanismos para cumplir con la reparación, entre ellos un componente económico y acciones de carácter pedagógico y restaurativo.

Uno de los compromisos contempla la realización de 55 videos relacionados con el comportamiento de los usuarios del sistema. El contenido estará orientado a promover el pago del pasaje, evitar el ingreso irregular y fomentar el cuidado de la infraestructura y los servicios de TransMilenio.

Durante la audiencia se explicó que una parte del componente económico pendiente fue transformada en contenido audiovisual, al considerar que estos productos pueden ser cuantificados y verificados como parte de la reparación. El acuerdo fue revisado y posteriormente avalado por la autoridad judicial.

Barrera también había señalado que algunos contenidos serían publicados en sus propias redes sociales y otros tendrían un formato diferente. Sin embargo, actualmente existe una restricción que le impide ejercer como creadora de contenido mientras cumple la pena.

Los videos no se harán por ahora

La propia Epa Colombia intervino durante la diligencia y explicó que conoce la prohibición que tiene actualmente para utilizar sus redes sociales con fines relacionados con su actividad como influencer.

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“Yo tengo muy claro que no se pueden usar las redes sociales hasta que no se cumpla la pena. Cuando se cumpla la condena se hace el ejercicio de los 55 videos, eran entre 25 y 30, pero yo dije vamos a hacer más, como 25 en el perfil y el resto videos promoviendo que las personas no se cuelen y a que usen bien el sistema”, señaló.

Por esta razón, aunque los videos hacen parte del acuerdo aprobado, su ejecución quedó condicionada al cumplimiento de la pena o a que cambien las condiciones jurídicas que actualmente restringen esa actividad.

¿Por qué está en prisión?

El caso se remonta al 22 de noviembre de 2019, cuando Barrera ocasionó daños en la estación Molinos de TransMilenio durante las protestas sociales. Entre los elementos afectados estuvieron equipos de validación, puertas de vidrio, cajeros de recarga y otros componentes de la infraestructura.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia confirmó en enero de 2025 una condena de 63 meses y 15 días de prisión, equivalente a poco más de cinco años. La sentencia está relacionada con los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Barrera fue trasladada en agosto de 2026 al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como La Picaleña, donde continúa cumpliendo la condena.

Entonces, ¿el acuerdo le permite salir de la cárcel?

No de manera automática. El aval del juez está relacionado con el acuerdo de reparación entre Barrera y TransMilenio, mientras que la condena de prisión continúa vigente.

En enero de este año, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó una solicitud para extinguir la pena y otra para modificar su duración. La defensa presentó entonces un recurso de apelación.

Durante la audiencia más reciente, Barrera también habló de la posibilidad de acceder a otros beneficios relacionados con la ejecución de su condena. Según lo expuesto por ella, su defensa continúa trabajando en las alternativas contempladas dentro del proceso penitenciario.

Por ahora, el acuerdo con TransMilenio queda aprobado y establece la forma en que se desarrollará la reparación pendiente. La realización de los contenidos acordados deberá esperar hasta que pueda ejercer nuevamente su actividad en redes sociales bajo las condiciones permitidas por la justicia.