Karol Samantha visitó a Epa Colombia en La Picaleña y así la encontró: «ejemplo de superación»

Resumen: Karol Samantha visitó a Epa Colombia en la cárcel La Picaleña de Ibagué y contó en redes sociales cómo encontró a la empresaria, su pareja.

Karol Samantha, pareja de la empresaria Daneidy Barrera, conocida en el mundo digital como Epa Colombia, visitó este fin de semana la cárcel La Picaleña de Ibagué, donde la influenciadora cumple su condena, y contó a través de las redes sociales cómo encontró a la creadora de contenido.

En un video grabado a las afueras del centro penitenciario y compartido en las historias de Instagram de la empresaria, Samantha apareció visiblemente motivada tras el encuentro y envió un mensaje de aliento a los seguidores de su pareja.

“Hoy las saludo desde la ciudad de Ibagué, aquí afuera de la cárcel La Picaleña. Hoy tuve visita con Dane y quiero contarles que hoy salgo muy motivada, muy orgullosa de la mujer que es Dane”, expresó Karol Samantha en el clip.

Esto le podría interesar: ¿Epa Colombia en libertad? Su pareja rompe el silencio y cuenta la verdad sobre la situación de la empresaria

“Dane es un ejemplo de superación”

Según relató, Epa Colombia mantiene una actitud positiva dentro del penal y aprovecha el tiempo para prepararse. “Dane de verdad es un ejemplo de superación, está superjuiciosa, supermotivada con cumplir gran parte de esta condena para que pronto pueda estar con todos nosotros. Está capacitándose, está capacitando también chicas. Como les había contado, se graduó de un curso de maquillaje”, afirmó.

Karol Samantha también transmitió un mensaje directo de la empresaria para quienes han estado pendientes de su proceso: “Dane de verdad es una mujer supervaliente afrontando esta dura prueba. Les manda muchísimos saludos a todas las personas que siempre la han apoyado”. Y cerró con unas palabras para la comunidad de seguidores: “Gracias por siempre estar aquí. Las amamos mucho”.

Esto le podría interesar: ¿Epa Colombia está embarazada de nuevo? Esto es lo que se sabe sobre el rumor que sacude las redes

Las visitas que ha recibido Epa Colombia en La Picaleña

La de Karol Samantha no ha sido la única visita que ha generado comentarios en redes. Días atrás, la empresaria Yina Calderón, amiga cercana de Barrera, también estuvo en La Picaleña y contó que no la veía desde enero de 2025, antes de su ingreso a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

“¿Cómo la vi? La verdad, una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso. La celda no muy atractiva. Un poquito triste me vine yo, la verdad”, relató Calderón, quien describió el espacio donde permanece su amiga como una habitación de aproximadamente dos por dos metros, con un camarote y compartida con más internas.

A pesar de esa impresión, Yina Calderón aseguró que la encontró con ánimo: “La vi con ganas de seguir adelante. La vi muy optimista”. Además, destacó el trato del personal del penal y contó que la despedida fue con un abrazo y una promesa: “Le dije: ‘Hasta la próxima, Epa’. Y la próxima va a ser afuera. Confío en Dios que así va a ser”.

Por su parte, Martha Cecilia Rojas, madre de Epa Colombia, publicó en sus historias de Instagram una reflexión dirigida a quienes, según ella, intentaron afectar el negocio de productos capilares que su hija construyó antes de entrar a prisión. “Creando empresa para dar más empleo, que quisieron destruirla, pero ¿sabe? La justicia de Dios es perfecta y esa es la que se encargará de todo el mal hecho”, escribió, y agregó: “Ya sabe a quién les caerá. Dios los continúe bendiciendo”.

¿Por qué está presa Epa Colombia?

Daneidy Barrera fue trasladada el 7 de agosto de 2026 al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, La Picaleña, donde cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá.

Desde que ingresó al sistema penitenciario, su familia y su pareja han usado las redes sociales para defender su trayectoria empresarial, contar cómo avanza su proceso y pedir condiciones que le permitan modificar su situación de reclusión. Mientras eso sucede, mensajes como el de Karol Samantha buscan mantener cerca a la comunidad que la ha apoyado: “Las amamos mucho”.