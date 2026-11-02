Resumen: Resumen: Karol G llegó este lunes a México para seis conciertos del Viajando por el Mundo Tropitour: 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey y 13, 14 y 15 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. El 4 de noviembre tendrá un encuentro con fans por su álbum en vivo. Tras México seguirá por Latinoamérica, con tres fechas en Bogotá en diciembre, y Europa en 2027.

Karol G ya está en México: así fue la llegada de la Bichota para sus seis conciertos

Karol G ya está en tierras mexicanas. La cantante colombiana aterrizó este lunes 2 de noviembre, cerca de las 3:00 de la tarde, en el aeropuerto internacional de Toluca, donde la esperaban decenas de medios de comunicación y cámaras que captaron su llegada. En los videos que circulan en redes sociales se ve a la artista descender del avión, que según esas mismas publicaciones llegó procedente de Miami, y saludar con una sonrisa a quienes la recibieron.

La intérprete de «Latina Foreva» llegó acompañada por parte de su equipo de trabajo, vestida con unos jeans, abrigo blanco, lentes oscuros y tenis. Desde que puso un pie en tierra se mostró emocionada por reencontrarse con su público mexicano después de casi tres años de ausencia.

«Creo que son ya casi tres años que no veníamos y mi corazón se quiere salir», dijo la Bichota con una sonrisa ante los micrófonos que la esperaban en el aeropuerto.

Seis conciertos en Monterrey y Ciudad de México

La visita de Karol G a México hace parte de su gira «Viajando por el Mundo Tropitour», que la llevará a dos de las plazas más grandes del país con seis conciertos en total.

Las primeras presentaciones serán el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde la colombiana abrirá su etapa mexicana. Una semana después, los días 13, 14 y 15 de noviembre, la gira llegará al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Sobre esta serie de conciertos, la artista adelantó que habrá cambios y sorpresas dentro del espectáculo, aunque prefirió guardar los detalles. Lo que sí confirmó es que la evolución del show comenzará a verse precisamente en tierras mexicanas.

«Había dado detalles de evolución del show y de cambios que iban a estar ocurriendo, y pues empiezan a pasar aquí, así que estoy muy contenta», comentó.

Encuentro con fans antes de los conciertos

Antes de subir al escenario, Karol G tendrá una cita especial con sus seguidores este 4 de noviembre. Se trata del «Live Album Celebration», un evento con público presencial que hace parte de la celebración por el lanzamiento de «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», su álbum en vivo.

Quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir el evento a través de TikTok LIVE a partir de las 8:00 de la noche, hora del centro de México.

La gira que rompió récords

El «Viajando por el Mundo Tropitour» llega a México después de un paso histórico por Estados Unidos y Canadá. La gira se convirtió en la más taquillera de una artista latina en Estados Unidos, con el concierto de mayor recaudación de una latina en la historia, y convirtió a Karol G en la primera latina con tres sold out en el SoFi Stadium, entre otros récords.

En cifras compartidas por la propia artista, los 24 conciertos realizados en 17 ciudades de Norteamérica reunieron a 1.063.512 asistentes. El cierre de esa etapa fue el pasado 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, después de casi tres meses de presentaciones que comenzaron el 24 de julio en Chicago y pasaron por Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas. Por esos shows también desfilaron invitados especiales como Drake y Bruno Mars.

¿Qué sigue después de México?

Después de sus seis fechas en México, el Tropitour continuará por otros países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica y Colombia, donde la paisa tiene confirmadas tres presentaciones en el estadio El Campín de Bogotá los días 4, 5 y 6 de diciembre.

Ya en 2027, la gira cruzará el Atlántico para una etapa europea con fechas anunciadas en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Londres, París, Ámsterdam, Lisboa, Lyon y Milán. El calendario europeo tuvo un ajuste: el concierto previsto en Varsovia, Polonia, fue cancelado por problemas logísticos y las entradas serán reembolsadas por los canales oficiales.

Por ahora, la Bichota ya pisa tierra mexicana y todo indica que sus seis conciertos serán de los eventos musicales más comentados del año en ese país.

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