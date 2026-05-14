Resumen: El próximo 14 de noviembre de 2026, Juanes hará historia en Medellín al ser el encargado de inaugurar el nuevo y ambicioso DAVIarena en el marco de su World Tour 2026. Bajo el concepto "El Hombre que Abre Puertas", el esperado regreso del artista paisa a su ciudad natal promete ser un emotivo recorrido por los grandes éxitos que marcaron generaciones, combinados con una innovadora producción audiovisual de talla internacional. La expectativa por este histórico concierto ha generado una alta demanda en la boletería, cuya preventa oficial inició hoy a través de TuBoleta, consolidando este evento como un hito que unirá el legado musical del cantautor con el futuro del entretenimiento en vivo en Antioquia.

Juanes será el encargado de inaugurar el Davi Arena: acá le contamos lo que debe saber del concierto

La capital antioqueña está a las puertas de vivir un hito sin precedentes en su historia musical y cultural. Hoy se ha dado inicio oficial a la preventa de entradas para el esperado concierto de Juanes, un evento que no solo marca el regreso del ídolo paisa a su tierra natal, sino que servirá como el show inaugural del DAVIarena, el nuevo y ambicioso centro de espectáculos del país.

El concierto, programado para el 14 de noviembre de 2026, forma parte de su nueva gira World Tour 2026. La expectativa es máxima, pues este evento unirá el orgullo local con una infraestructura de talla internacional.

“El Hombre que Abre Puertas”: Un regreso con profundo significado

Más que una simple parada dentro de su gira mundial, el concierto de Juanes en Medellín ha sido concebido como un verdadero homecoming (regreso a casa). Bajo el concepto creativo de “El Hombre que Abre Puertas”, el espectáculo trazará una línea narrativa que conectará tres pilares de su vida: sus inicios musicales en las calles de Medellín con Ekhymosis, su arrolladora consolidación internacional, y su retorno para abrir, literalmente, las puertas de una nueva era para el entretenimiento en Antioquia.

El artista, galardonado con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, fue uno de los pioneros en internacionalizar la música colombiana, y ahora tendrá el honor de bautizar la nueva “casa” de los grandes eventos de la región.

El World Tour 2026: Entre la nostalgia y la innovación

La nueva gira de Juanes promete mostrar una faceta artística renovada, estructurada sobre una propuesta conceptual mucho más emocional y poderosa. Sin embargo, el show no dejará de lado la nostalgia. Los asistentes podrán corear los himnos que han marcado a múltiples generaciones, tales como:

A Dios Le Pido

La Camisa Negra

Es Por Ti

Nada Valgo Sin Tu Amor

El espectáculo, producido por Breakfast Live, contará con un formato de nivel arena, ofreciendo una puesta en escena inmersiva, tecnología visual de última generación y momentos de gran intimidad musical, a la altura de las exigencias de las grandes giras globales actuales.

Fase de boletería y detalles del evento

Dada la magnitud del evento y su carácter inaugural, se proyecta una altísima demanda en la compra de entradas, las cuales ya están disponibles a través del portal de TuBoleta.

Información clave para los asistentes:

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Evento: Juanes – World Tour 2026

Fecha del concierto: Sábado, 14 de noviembre de 2026

Lugar: DAVIarena, Medellín

Preventa Exclusiva (Tarjetas Davivienda y DaviPlata): Desde hoy, jueves 14 de mayo a las 10:00 a.m., hasta el lunes 18 de mayo a las 9:59 a.m. (o hasta agotar existencias).

Venta Público General: A partir del lunes 18 de mayo a las 10:00 a.m. (o al finalizar la preventa).

Medellín se alista así para una noche donde convergerán la historia musical de la ciudad, el legado de uno de los artistas más importantes de Latinoamérica y el emocionante futuro del entretenimiento en vivo en el nuevo DAVIarena.