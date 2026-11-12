Joseph Capriati y Black Dance lideran la temporada electrónica de MedellínStyle en diciembre

Foto: Cortesía MedellínStyle

Resumen: MedellínStyle presenta su temporada electrónica de cierre de año en Medellín del 12 al 19 de diciembre de 2026. El sábado 12, Joseph Capriati ofrecerá un set de seis horas en Plaza Mayor; el jueves 17, Rrose estará en la sesión Colibrí en el Planetario; y el 18 y 19 será el festival Black Dance, con un Live Jam modular. La antesala del Festival Freedom, del 5 al 7 de febrero de 2027. Cifras de asistencia e impacto económico: proyecciones de la organización.

MedellínStyle, la plataforma de música electrónica con 26 años de trayectoria en Medellín, anunció su temporada de cierre de año: entre el 12 y el 19 de diciembre de 2026 reunirá a más de 24 artistas internacionales y locales en tres citas, según su boletín de prensa oficial. Las cifras de asistencia y de impacto económico que menciona la organización son proyecciones, no resultados.

La agenda arranca con el regreso del italiano Joseph Capriati a Plaza Mayor, sigue con una sesión de escucha en el Planetario de Medellín y cierra con el festival Black Dance, que incluye un ensamble modular en vivo que los organizadores describen como inédito en la región.

Joseph Capriati, seis horas en Plaza Mayor

El primer hito será el sábado 12 de diciembre en Plaza Mayor, con el concepto Vimukti. Joseph Capriati ofrecerá un extended set de seis horas continuas, un formato poco habitual en el país. Según el comunicado, el DJ y productor napolitano recorrerá desde el house de vanguardia hasta el techno de mayor potencia.

La apertura estará a cargo del venezolano Confidential Recipe y de los artistas nacionales Kris Salas y Raized. Los boletos y la programación están disponibles en el sitio oficial de la plataforma, medellinstyle.com.

Colibrí: una sesión para «educar el oído»

El jueves 17 de diciembre se realizará Colibrí en el Planetario de Medellín, con Rrose (Live). Es una sesión sensorial de escucha enfocada en el diseño sonoro psicoacústico y la investigación experimental. Los organizadores la presentan como el componente pedagógico del circuito: un espacio para «educar el oído» y mostrar que la electrónica va más allá de la pista de baile.

Black Dance 2026: tres escenarios y un Live Jam modular

El viernes 18 y el sábado 19 de diciembre llegará Black Dance, que la organización describe como un ritual inmersivo repartido en tres escenarios:

Indra: escenario principal, con los shows internacionales y el Live Jam modular.

escenario principal, con los shows internacionales y el Live Jam modular. Intra: sonidos ambient, de tempo lento y texturas experimentales.

sonidos ambient, de tempo lento y texturas experimentales. Infra: deep, trance y propuestas dub.

El primer día, el viernes 18, estará marcado por la raíz británica y berlinesa del techno. Se presentarán Regis (Reino Unido), cofundador del sello Downwards Records, que según la organización toca en exclusiva para toda Suramérica; Oliver Ho (Reino Unido), fundador del sello Meta, con su show híbrido; y DJ Pete, referente de la tienda Hard Wax de Berlín.

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El sábado 19 estará dedicado al ensamble en vivo. Participarán DisX3, alias de Alexander Kowalski, con un acto en vivo exclusivo para Colombia; Rrose (Estados Unidos), proyecto del californiano Seth Horvitz; Steve Bicknell (Reino Unido), figura de las fiestas Lost de Londres, con un formato en vivo inédito en el país; y Substance, alter ego dub-techno de DJ Pete. El festival contará además con invitados nacionales de Bogotá y el Eje Cafetero.

Foto: Cortesía MedellínStyle

El cierre en Indra será el Live Jam: DisX3, Rrose, Steve Bicknell, Substance y el talento nacional Vci conectarán sus máquinas para tocar al mismo tiempo, en un ensamble de sincronización analógica que, según los organizadores, no se había hecho antes en la región.

Las cifras que proyecta la organización

Según el boletín, la organización proyecta más de 30.000 asistentes en este circuito de cierre de año y cerca de 3 millones de dólares en derrama económica, además de miles de empleos directos e indirectos. Son estimaciones de MedellínStyle, no cifras verificadas de forma independiente.

«No hacemos fiestas, construimos cultura. Son encuentros que van más allá de la celebración, es el legado de la música y la cultura de vanguardia», afirmó la organización en su boletín. La plataforma también destaca su iniciativa ecológica MedeGreenStyle, de reforestación y neutralización de huella ecológica.

La antesala del Freedom 2027

Según MedellínStyle, la temporada de diciembre es la antesala de las 20 ediciones del Festival Freedom, que se realizará el 5, 6 y 7 de febrero de 2027 en Plaza Mayor. El cartel anunciado incluye a DJ Hell, Nobu, Aurora Halal, Andy Stott, Shed, Byetone y Exos. Sobre la edición anterior, Minuto30 ya había contado cómo el Freedom consolidó a Medellín como capital del techno en Suramérica.

La escena local también se mueve en otros frentes: el DJ y productor medellinense MARC MAD completó su primer EP, como contó Minuto30 en su nota sobre «Waiting for Your Call».

Dónde informarse

La programación completa y la boletería oficial están en medellinstyle.com y en las cuentas @medellinstyle y @blackdancefestival en redes sociales. Las fechas confirmadas por la organización son: Vimukti con Joseph Capriati, sábado 12 de diciembre; Colibrí con Rrose, jueves 17 de diciembre; y Black Dance, viernes 18 y sábado 19 de diciembre.