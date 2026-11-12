MARC MAD cierra su primer EP con «Waiting for Your Call», junto a Rex Primavera

Foto: Cortesía MARC MAD

Resumen: MARC MAD, nombre artístico del DJ y productor medellinense Marco Madrigal, completa su primer EP con «Waiting for Your Call», su cuarto sencillo, una colaboración con Rex Primavera entre House y Deep House. El EP reúne cuatro capítulos y marca su paso como «perio DJ», tras una trayectoria en comunicaciones y prensa de eventos musicales.

MARC MAD, nombre artístico de Marco Madrigal, anunció la culminación de su primer EP con el lanzamiento oficial de «Waiting for Your Call», su cuarto sencillo, una colaboración con el artista Rex Primavera que se mueve entre el House y el Deep House. Así lo informó el artista en un comunicado de prensa difundido en noviembre de 2026.

El anuncio llega, según el comunicado, en un momento en que la música electrónica en Latinoamérica experimenta un crecimiento acelerado y Medellín se consolida como un epicentro de nuevas narrativas sonoras.

Foto: Cortesía MARC MAD

«Waiting for Your Call»: una llamada que no llega

El nuevo tema cuenta una historia sobre la conexión humana en su estado más efímero: el impacto de un cruce sentimental profundo que no logra trascender y que deja tras de sí la añoranza y el deseo de recibir una llamada. La canción es un featuring con Rex Primavera y cuenta con mezcla y masterización del ingeniero Wolmer Rojas, en WR Studio.

Con este lanzamiento, MARC MAD cierra un ciclo narrativo de cuatro capítulos, en el que cada pieza aporta un mensaje a la pista de baile desde una identidad sonora distinta.

Los cuatro capítulos del EP

«Bailando la vida»: su sencillo debut, en clave de House. Es un homenaje inspirado en la memoria de su abuelo, Roberto Antonio García Mejía, y está dedicado a las personas que marcaron la vida de quienes las recuerdan y que, aunque ya no están físicamente, siguen siendo guía y ejemplo de amor.

su sencillo debut, en clave de House. Es un homenaje inspirado en la memoria de su abuelo, Roberto Antonio García Mejía, y está dedicado a las personas que marcaron la vida de quienes las recuerdan y que, aunque ya no están físicamente, siguen siendo guía y ejemplo de amor. «Robledo»: una coproducción de House junto al DJ y productor local Doni Alva. Nació de la búsqueda por exaltar las raíces y lleva la esencia de los barrios de Medellín a la escena clubbing.

una coproducción de House junto al DJ y productor local Doni Alva. Nació de la búsqueda por exaltar las raíces y lleva la esencia de los barrios de Medellín a la escena clubbing. «Canal para conectar»: una obra de Indie Dance que reflexiona sobre el ser humano como antena energética y recuerda que los pensamientos moldean la realidad que habitamos.

una obra de Indie Dance que reflexiona sobre el ser humano como antena energética y recuerda que los pensamientos moldean la realidad que habitamos. «Waiting for Your Call»: el cierre del EP, descrito como melancólico y pistero, que explora la fugacidad del deseo y la expectativa.

Foto: Cortesía MARC MAD (portada del sencillo)

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Del escritorio a la cabina: nace el «perio DJ»

Aunque su trayectoria lo ha posicionado como una figura de la trastienda de la industria, MARC MAD vuelca hoy su energía creadora hacia su propia música. Es cofundador del Colectivo BPMED, productor y estratega de comunicaciones de las Electronic Sessions en los 25 años del Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock, y ha sido estratega de prensa para eventos de gran formato como MedellínStyle y Medellín Music Week.

De esa transición surge su identidad como «perio DJ», un concepto en el que el rigor comunicativo del periodista y la sensibilidad del músico convergen en el estudio y en la tarima. Según el comunicado, su experiencia curando narrativas y estrategias para marcas del país alimenta ahora su propuesta sonora, y la técnica en los decks se convierte en su principal canal de expresión.

«Poder contar historias a través de la música es mi objetivo como productor. Busco dejar un mensaje que conecte con las emociones a través del house, deep house e indie dance. Asumirme como un “perio DJ” me permite entender que los beats y las melodías comunican tanto como las palabras, demostrando que la electrónica es, ante todo, un lenguaje humano», afirmó MARC MAD.

Foto: Cortesía MARC MAD

Una presentación en Ibagué Ciudad Rock XXV

El comunicado destaca su presentación en vivo en Ibagué Ciudad Rock XXV, donde, según lo informado, entregó un set progresivo y elegante que mostró su capacidad para leer a la audiencia y conectar con la multitud. Esa experiencia en tarima se suma a su trabajo en la escena electrónica de Medellín.

Dónde escuchar la música de MARC MAD

Los cuatro sencillos que conforman el primer EP de MARC MAD pueden buscarse en su perfil oficial en Spotify. Con «Waiting for Your Call», el artista cierra una primera etapa como productor y deja planteada una propuesta que mezcla House, Deep House e Indie Dance con historias sobre la memoria, la ciudad y las emociones.