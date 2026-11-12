Anuel AA asegura que Karol G se quedó con Goku, el perro de ambos: «Me lo robó»

Fotos: Instagram

Resumen: Anuel AA dijo en una entrevista que Karol G se quedó con Goku, uno de los perros que compartieron, y bromeó con que ella se lo robó.

Anuel AA volvió a hablar de Karol G, esta vez por cuenta de un perro. En una entrevista, el cantante puertorriqueño recordó a Goku, una de las mascotas que compartió con la artista colombiana cuando eran pareja, y dijo entre risas que ella se quedó con el animal después de la separación: “Karol G me lo robó”.

El comentario surgió de una pregunta sencilla. Quien lo entrevistaba quiso saber por qué Goku ya no aparecía junto al artista, como sí se veía en algunas publicaciones de la época en que estaba con la “Bichota”. Anuel AA respondió con humor, pero dejó claro que el perro había terminado con su expareja.

“Ese no es mi perro… fue. Karol G me lo robó. No, esos eran nuestros dos perros”, dijo el intérprete, según dijo en la entrevista.

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Quién es Goku, el perro de Anuel AA y Karol G

Goku es un pitbull inglés que aparecía en contenidos que Anuel AA compartía durante su noviazgo con la cantante colombiana. Con su frase, el artista dio a entender que la mascota hacía parte de la vida que ambos construyeron juntos, y aclaró que durante la relación tenían dos perros.

Más allá de eso, no dio detalles. No contó cuál es hoy el estado del animal, ni dónde vive, ni qué pasó con el segundo perro. Tampoco explicó cómo ni cuándo Goku terminó con Karol G, así que, por ahora, lo único que hay es la versión del cantante, contada en tono de broma.

Así reaccionaron las redes

La frase no pasó inadvertida. Algunos usuarios cuestionaron que Anuel AA volviera a mencionar a su expareja, y otros aprovecharon para bromear con la frecuencia con la que el nombre de Karol G aparece en sus declaraciones.

Entre los comentarios que circularon estuvieron “se enoja cuando le preguntan por ella, pero él no deja de mencionarla”, “Anuel se me frustró con Karol” y “Dios mío, un tour por todo el mundo hablando de Karol G”. Otros internautas señalaron que el cantante habla de la colombiana incluso cuando la pregunta inicial trata de otro asunto.

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Karol G no ha respondido

Hasta ahora, la cantante colombiana no se ha pronunciado sobre lo dicho por Anuel AA. La entrevista tampoco incluyó una versión suya sobre lo ocurrido con Goku, de modo que la referencia quedó como una anécdota contada solo por el puertorriqueño, sin confirmación ni réplica de la otra parte.

Conviene tomarlo con esa medida: fue un comentario hecho entre risas, en medio de una conversación, y no una acusación formal ni una disputa por la mascota. Lo que sí es cierto es que bastó una pregunta sobre un perro para que los dos artistas volvieran a ser tema de conversación.

Lo que se sabe de la relación entre Anuel AA y Karol G

La relación entre ambos se hizo pública en 2018. Mientras estuvieron juntos se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la música urbana, compartieron momentos personales y también colaboraciones musicales. La pareja confirmó su separación en 2021.

Desde entonces, cada uno siguió su camino profesional por separado, pero cualquier referencia al pasado que compartieron suele despertar interés entre quienes siguieron de cerca su romance. Esta vez el recuerdo no tuvo que ver con una canción ni con un anuncio artístico, sino con una mascota que los dos tuvieron.

El tema llega, además, en un momento de bastante atención sobre el cantante en Colombia. Ya estaba anunciado que Anuel AA se presentará el 22 de noviembre en DAVIarena con su gira “Real Hasta la Muerte”, una cita que mantiene pendientes a sus fanáticos de cada declaración suya, dentro y fuera del escenario.

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Habrá que ver si Karol G decide responder o si deja el comentario sin respuesta. Por ahora, Goku es el protagonista inesperado de una historia que volvió a poner a los dos artistas en la conversación. Minuto30.com seguirá atento a cualquier pronunciamiento.