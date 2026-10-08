Resumen: Al cumplirse 60 días desde su posesión, el presidente Abelardo De La Espriella publicó un mensaje de reflexión destacando su compromiso con la paz, la justicia y el sacrificio que exige gobernar el país.

Abelardo De La Espriella hace balance de sus primeros dos meses como presidente de Colombia: «El deber de servir es sagrado»

Minuto30.com .- A través de sus canales oficiales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, compartió un emotivo mensaje dirigido a la nación al cumplirse exactamente dos meses desde que asumió el mandato oficial en la Casa de Nariño. El jefe de Estado aprovechó la fecha para hacer un balance reflexivo sobre las complejidades de su cargo y reafirmar sus promesas de campaña.

En su pronunciamiento, el mandatario describió este periodo inicial como «60 días de trabajo incansable». Hizo énfasis en que, durante este corto lapso, se ha enfocado en tomar decisiones difíciles, recorrer los territorios patrios y escuchar de primera mano las necesidades de los colombianos, asumiendo con determinación los retos de una nación que, según sus palabras, «merece un futuro de paz, justicia y oportunidades».

El sacrificio de gobernar y la guía espiritual

De La Espriella fue enfático en señalar que el liderazgo del país va mucho más allá de los discursos políticos. «Gobernar a Colombia exige mucho más que palabras. Exige entrega, sacrificio, firmeza y, sobre todo, un profundo amor por esta tierra bendita», afirmó el presidente en su comunicado.

Haciendo gala de sus convicciones personales, el mandatario también reveló que su gestión diaria está acompañada de la fe. Aseguró que constantemente le pide a Dios sabiduría para acertar en sus determinaciones, fortaleza frente a las adversidades y humildad para mantener los pies en la tierra, recordando que «el poder es pasajero, pero el deber de servir es sagrado».

Un compromiso intacto para el resto del cuatrienio

De cara a los próximos años de su mandato, el jefe de Estado reconoció que aún hay un largo y complejo camino por delante, pero aseguró que su convicción de cambio se mantiene firme. Prometió seguir trabajando sin descanso para honrar la confianza que los colombianos depositaron en él en las urnas, asegurando que los intereses de la nación siempre estarán por encima de cualquier agenda particular.

«Que Dios bendiga a nuestra República y nos conceda la grandeza de construir juntos la patria que merecen nuestros hijos», concluyó el presidente, marcando un tono conciliador y de unidad para el inicio de esta nueva fase de su administración.