Foto de archivo

Resumen: Angie Rodríguez mantiene sus señalamientos contra Laura Sarabia tras un fallo de tutela. La disputa entre las exfuncionarias del gobierno Petro suma una respuesta que abre otro frente judicial.

Ni con orden de un juez: Angie Rodríguez no se retracta de lo que dijo contra Laura Sarabia

Angie Rodríguez no está dispuesta a dar su brazo a torcer. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) mantiene su decisión de no retractarse, pese a la orden de un juez que le exige retractarse de los señalamientos que hizo contra Laura Sarabia, excanciller y también exdirectora de esa entidad durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La decisión del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá se conoció el 9 de noviembre, luego de que la defensa de Sarabia la divulgara. El despacho le dio a Rodríguez un plazo de 48 horas, contadas desde la notificación del fallo, para firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en una grabación de video.

De acuerdo con la orden, la exfuncionaria podrá grabar el video sin mostrar su rostro y con asistencia técnica.

Según explicó la defensa de Sarabia, también deberá publicar la retractación en sus redes sociales, habilitar un enlace para descargar el documento y firmar una carta en la que reconozca que no le constan los hechos. El juzgado también pidió a los medios que difundieron los señalamientos que publiquen el video de la rectificación cuando esté disponible.

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¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre Laura Sarabia?

La tutela que ganó Sarabia apunta a dos señalamientos que Rodríguez hizo en varios medios de comunicación durante octubre pasado. El primero: que Sarabia habría organizado o facilitado encuentros sexuales para el entonces presidente Gustavo Petro. El segundo: que habría usado fotografías, videos e información privada del expresidente para presionarlo, chantajearlo y así obtener o conservar cargos dentro del Gobierno.

Según la explicación de la apoderada de Sarabia, Angie Rodríguez presentó esas acusaciones como hechos ciertos y sin respaldo suficiente. La abogada indicó que la propia exfuncionaria contestó que había escuchado esos relatos de terceros, un argumento que el despacho no aceptó y que tampoco la exime de la retractación.

El texto de rectificación divulgado señala que el respaldo de esas afirmaciones era insuficiente para presentarlas como imputaciones y que los hechos relatados no demostraban que Sarabia hubiera organizado esos encuentros ni utilizado información privada para chantajear. El documento concluye: «Por eso, retiro esos señalamientos como hechos probados».

Sin embargo, de acuerdo con la información de La FM, la exdirectora del Dapre sostiene que no se retractará, que mantiene lo que dijo y que cuenta con pruebas para respaldarlo. Su salida judicial será impugnar el fallo, un recurso para el que tendría un plazo de tres días, según explicó la apoderada de Sarabia.

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Sarabia celebra el fallo y advierte lo que viene

Del otro lado, Laura Sarabia celebró la decisión en su cuenta de X. «Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación«, escribió la excanciller, que ha negado de manera reiterada los señalamientos de su excompañera de gabinete.

Su abogada, Lina Sandoval, contó en una entrevista radial que ya presentaron una denuncia penal contra Angie Rodríguez ante la Fiscalía por los mismos hechos.

También reveló que están recopilando evidencias digitales para demostrar que Sarabia nunca tuvo acceso a computadores, correos, celulares ni otros dispositivos del expresidente Petro.

Sobre lo que pasaría si la exfuncionaria insiste en no acatar la orden, Sandoval fue directa: Rodríguez podría enfrentar un incidente de desacato, que incluso podría derivar en una orden de arresto. «Puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante», manifestó la jurista.

La posibilidad de impugnar es distinta de una decisión que revoque la orden. Por ahora, el fallo conocido exige la rectificación y la postura atribuida a Angie Rodríguez es que controvertirá esa decisión. Los señalamientos contra Sarabia siguen siendo acusaciones de Rodríguez, rechazadas por la excanciller, y no hechos probados por esta información. La denuncia penal y la acción de tutela corresponden a actuaciones distintas.